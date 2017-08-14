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    Arabanız ilk iPhone modeli kadar savunmasız olabilir!

    Hürriyet Haber
    14 Ağustos 2017 - 07:51Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 07:51

    Bundan on yıl önce ilk iPhone çıktığında bomba gibi patladı ve sonsuza kadar mobil bilgisayarı değiştirdi. Fakat ilk iPhone modelinde bulunan bir açık bazı modern araçlarda halen varlığını sürdürüyor ve onları savunmasız kılıyor.

    Araştırmacıları, ilk iPhone'ları devre dışı bırakan Infineon yongasının, 2011-2015 yıllarında çıkmış Nissan, BMW, Ford ve Infiniti marka araçlarda bulunduğunu keşfetti. McAfee araştırmacılarından Mickey Shkatov, Jesse Michael ve Oleksandr Bazhaniuk üreticileri bu yonganın açığı kullanılarak araçlara zararlı yazılım yüklenebileceği yönünde uyardı. Bu sayede araçların uzaktan kontrolü sağlanabiliyor. Sorun gideriliyor, ancak modern arabalar için devam eden konunun altı çiziliyor.

    Bilinen bir kusurun veya çipin tekrar otomobillerde kullanılması yeterince rahatsız edici olmakla birlikte, belki daha da tedirgin olan şey, kusurun kazayla keşfedilmiş olması. McAfee araştırmacısı Jesse Michael, "Rasgele bir araba seçtik ve bunu buldum. Ağzımız açık kaldı." dedi.

    Temmuz sonu itibari ile kusur hakkında bir danışma bildirimi yayınlandı. Infineon'un sahibi olan Intel ve Nissan, araştırmacılara konunun açıklığa kavuşturulmasına ve bir düzeltme geliştirilmesine yardımcı oldu. BMW, Ford ve Nissan, etkilenen parçayı devre dışı bırakmak veya onarmak için tüm sistem güncellemelerini teslim ettiler.

    2014 yılında Lior Oppenheim ve Shahar Tal adındaki iki araştırmacı eski sürüm yazılımlar kullanılan bazı routerlarda cihazın güvenliğini by-pass edilebilmesini sağlayan önemli bir açık bulmuşlardı. Buraya kadar her şey güzel ancak yonganın üreticisi gerekli yamayı 7 yıl önce yayınlamasına rağmen açığa sahip yazılım yine de üreticiler tarafından kullanılmaya devam edilmişti.

    Her halükarda, şu ana kadar tüm hackerlar dostça davranıyor olmasına rağmen, sürücüsüz araçlar daha yaygın hale geldiğinde, hack olasılığının göz önüne alınması gerek. Otonom sürüş, yalnızca düzgün çalışması ve güvenli kalması durumunda hayat kurtarabilir.

    Etiketler: apple , iphone , telefon
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