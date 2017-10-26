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    Apple'ın kurucularından Wozniak: iPhone X almayacağım!

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Apple'ın kurucu ortağı Steve Wozniak, Steve Jobs'la geçirdiği günlerden sonra sansasyonel kişiliği ve Apple hakkında verdiği demeçlerle adını duyurmaya devam ediyor. Wozniak'tan gelen son olay yaratan açıklama ise, iPhone X'e ilişkin oldu. Steve Wozniak'a göre iPhone X, çıktığı ilk gün satın almayı düşünmeyeceği ilk iPhone olacak.

    Steve Wozniak, Money 20/20 konferansında iPhone X hakkında heyecanlı olmadığını açıklayarak, şu cümleyi sarf etmiş: "iPhone 6 ile aynı olan iPhone 7 ile aynı olan iPhone 8'den memnunum. Bu nedenlerden dolayı iPhone X birinci günde almadığım ilk iPhone olacak. Fakat karım alacak, bu nedenle iPhone X'i görecek kadar yakın olacağım."

    Steve Wozniak'ın bu açıklamasının altında ise, iPhone X'de yer alan Face ID özelliği bulunuyor. Face ID'nin tasarlandığı gibi çalışacağı konusuna kuşkuyla bakan Steve Wozniak, bu nedenle iPhone X'i ilk satın alacaklardan biri olmayacak.

    Appleın kurucularından Wozniak: iPhone X almayacağım

    iPhone X, 999 Dolar fiyatla tanıtıldığı eylül ayından bu yana, Face ID özelliğiyle konuşulmaya devam ediyor. Telefonun ne denli başarılı olduğunu elbette elimize geçtiğinde göreceğiz. 27 Ekim'de ön siparişe sunulacak olan iPhone X, 3 Kasım'da satışta bulunabilecek.

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    Etiketler: apple , telefon
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