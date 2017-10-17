Apple'ın başını patentler yaktı, cezası ağır oldu!

İki firma arasında yıllardan beri süren patent savaşlarının ilk çıkış noktası ise, şirketin FaceTime ve iMessage gibi özellikleri iOS işletim sistemine entegre etmesi olmuştu. 2010 yılında başlayan yasal süreç, VirnetX’in patentlerinin ihlal edildiğinin belirlenmesi sonucunda büyük bir cezaya dönüştü.

Dava devam ettiği sürece şirketin piyasaya sürdüğü tüm yeni iPhone modelleri de davaya dahil olduğu için, ceza gittikçe büyümeye başladı. Bugün yapılan açıklamaya göre de Apple’ın VirnetX’e toplamda 439 milyon dolar ceza ödemesine karar verildiği belirtildi.





Firmanın ödeyeceği bu cezanın yaklaşık 96 milyon dolarlık kısmı ise yalnızca avukatlık masrafları ve davanın açıldığı günden bu yana işleyen faiz olarak belirtildi. Yani aslına bakarsanız Apple’ın ödeyeceği ceza 350 milyon dolar civarında.