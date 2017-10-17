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    Apple'ın başını patentler yaktı, cezası ağır oldu!

    Hürriyet Haber
    17.10.2017 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Apple, görünüşe göre FaceTime ve diğer iOS uygulamalarında kullanılan dört patentli teknolojiyi ihlal ettiği için VirnetX patent holding şirketi 440 milyon dolar ödemeye karar verildi. Apple'ın, kararı temyiz etmeyi planladığı ve 2012'de başlayan bu uzun süren patent savaşını sürdürdüğünü söylediği bildirildi.

    İki firma arasında yıllardan beri süren patent savaşlarının ilk çıkış noktası ise, şirketin FaceTime ve iMessage gibi özellikleri iOS işletim sistemine entegre etmesi olmuştu. 2010 yılında başlayan yasal süreç, VirnetX’in patentlerinin ihlal edildiğinin belirlenmesi sonucunda büyük bir cezaya dönüştü.

    Dava devam ettiği sürece şirketin piyasaya sürdüğü tüm yeni iPhone modelleri de davaya dahil olduğu için, ceza gittikçe büyümeye başladı. Bugün yapılan açıklamaya göre de Apple’ın VirnetX’e toplamda 439 milyon dolar ceza ödemesine karar verildiği belirtildi.

    Appleın başını patentler yaktı, cezası ağır oldu

    Firmanın ödeyeceği bu cezanın yaklaşık 96 milyon dolarlık kısmı ise yalnızca avukatlık masrafları ve davanın açıldığı günden bu yana işleyen faiz olarak belirtildi. Yani aslına bakarsanız Apple’ın ödeyeceği ceza 350 milyon dolar civarında.

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