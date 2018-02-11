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    Apple'dan Kış Olimpiyatları'na özel uygulama rehberi

    Hürriyet Haber
    11.02.2018 - 17:07 | Son Güncelleme:

    23. Kış Olimpiyatları Güney Kore’nin PyeongChang kentinde başladı. 23 Şubat tarihine kadar devam edecek olan bu önemli spor etkinliği milyonlarca spor takipçisi tarafından da yakından takip edilecek. App Store ise Bugün Tab’inde size özel bir “Kış Olimpiyat Oyunları Rehberi" hazırladı.

    İşte 23. Kış Olimpiyatları'na özel hazırlanan o uygulamalar

    PyeongChang 2018 Official App

    Kış Olimpiyatlarının resmi uygulaması ile oyunların ajandasını güncel olarak takip edebilir, kimin ne zaman piste çıkacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kurallar da dahil olmak üzere pek çok bilgiye de bu uygulama ile ulaşmak mümkün.

    Appledan Kış Olimpiyatlarına özel uygulama rehberi

    Eurosport

    Eurosport ile Olimpiyat Oyunlarını yakından takip edebilirsiniz. Anlık bildirimlere, özel videolara ve daha pek çok içeriğe kolayca ulaşmak mümkün.

    iTranslate

    Olimpiyat havasını yakından takip etmek için PyeongChang’a mı gitmek istiyorsunuz? Restoranda sipariş vermek, taksi şöförü ile gerekli iletişimi kurabilmek gibi günlük önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iTranslate uygulamasının pratik önerilerinden faydalanabilirsiniz.

    Go PyeongChang

    Yoğun Olimpiyat programı içerisinde şehirde yolunu bulmak isterseniz Go PyeongChang uygulamasını deneyebilirsiniz.

    KakaoMap - Korea No.1 Map

    Meraklı Turistler için bir cennet olan Güney Kore’de keşfedilecek güzellikleri bulmak isterseniz bu uygulamayı indirebilirsiniz. 

    Etiketler: kış olimpiyatları , spor , uygulama , app store
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