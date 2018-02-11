Apple'dan Kış Olimpiyatları'na özel uygulama rehberi

İşte 23. Kış Olimpiyatları'na özel hazırlanan o uygulamalar

PyeongChang 2018 Official App



Kış Olimpiyatlarının resmi uygulaması ile oyunların ajandasını güncel olarak takip edebilir, kimin ne zaman piste çıkacağını öğrenebilirsiniz. Ayrıca kurallar da dahil olmak üzere pek çok bilgiye de bu uygulama ile ulaşmak mümkün.





Eurosport



Eurosport ile Olimpiyat Oyunlarını yakından takip edebilirsiniz. Anlık bildirimlere, özel videolara ve daha pek çok içeriğe kolayca ulaşmak mümkün.

iTranslate



Olimpiyat havasını yakından takip etmek için PyeongChang’a mı gitmek istiyorsunuz? Restoranda sipariş vermek, taksi şöförü ile gerekli iletişimi kurabilmek gibi günlük önemli ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iTranslate uygulamasının pratik önerilerinden faydalanabilirsiniz.

Go PyeongChang



Yoğun Olimpiyat programı içerisinde şehirde yolunu bulmak isterseniz Go PyeongChang uygulamasını deneyebilirsiniz.

KakaoMap - Korea No.1 Map



Meraklı Turistler için bir cennet olan Güney Kore’de keşfedilecek güzellikleri bulmak isterseniz bu uygulamayı indirebilirsiniz.