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    Apple'dan iPhone X itirafı

    Hürriyet Haber
    28.09.2017 - 20:51 | Son Güncelleme:

    ABD merkezli teknoloji devi Apple, iPhone X modelindeki Face ID (yüz tanıma) teknolojisinin 13 yaşın altındaki çocuklar için yanlış çalışabileceğini açıkladı.

    Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, iPhone X’teki tanımlama sistemi 13 yaşından küçük sahiplerini tanımayabilir. Neden olarak küçük çocukların yüz özelliklerinin henüz tam olarak gelişmemesi gösterildi.

    'ENDİŞE TAŞIYORSANIZ…'

    Destek bildiriminde, “İkizler ve birbirine benzeyen kardeşler ile 13 yaş altındaki çocuklar arasındaki istatistiksel olasılık farklılık arz ediyor. Çünkü, onların belirgin yüz özellikleri tam olarak gelişmemiş olabiliyor. Bu noktada endişe taşıyorsanız, yetkilendirme için şifre kullanmanızı tavsiye ederiz” ifadelerine yer verildi.

    Face ID, kasım ayında mağazaları vurmayı planlayan Apple'ın yeni amiral gemisi telefonu iPhone X'de yer alan yeni bir kamera sistemine dayanıyor. Kullanıcıları belirlemek için kamera sistemi yüzlerinin 3D taramasını yapıyor. iPhone X, parmak izi tarayıcısı yerine Face ID'ye güveniyor.

    Apple, genç kullanıcılar için uygun olmayan Face ID hakkında yeterince ciddi davranıyor. Çünkü uygulama geliştiricileri, genç tüketicilerin Face ID'yi uygulamalarında oturum açmak için kullanmasına izin vermiyor. Touch ID parmak izi algılamayı destekleyen tüm uygulamalar ise Face ID'yi destekliyor. Apple, App Store inceleme kurallarını bu ayın başında değişimi yansıtacak şekilde güncelledi.

    Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 8'deki ses sorununu kabul etmiş ve 'az sayıda' kullanıcının yaşadığı sorunun çözümü için çalışmaların başladığını duyurmuştu.

    Etiketler: Apple , iPhone X , Face ID
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