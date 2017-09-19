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TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Apple'a göre Face ID'yi mutlaka deneyin, beğeneceksiniz!

    Apple'a göre Face ID'yi mutlaka deneyin, beğeneceksiniz!

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 09:53 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 09:54

    Apple'ın yeni telefonu iPhone X'in en çok göze batan özelliği Face ID teknolojisi oldu. Sosyal medyada bir çok soru ve söylentinin başlamasına sebep olan teknoloji, Apple'a göre çok etkili çalışıyor, ve kullanıcıların çok yakında ona alışacağını ve seveceğini söylüyor.

    TechCrunch'a konuşan Apple Yazılım Mühendisliği Şefi Craig Federghi, Face ID ile ilgili soruları yanıtladı ve Touch ID'den nasıl daha iyi olduğunu anlattı. Federighi, telefonu sıkıarak Face ID'yi istediğiniz zaman kapatabildiğinizi, ayrıca teknolojiyi kullananların şüphelerinin hemen yok olacağını söyledi.

    Federighi, Touch ID'nin bir çok güneş gözlüğü ile çalıştığını da ekledi. Ayrıca kilit ekranını yukarı doğru çektiğinizde, telefonun kilidini açmadan bildirimlerinizi görebilirsiniz. Federighi ayrıca Face ID'nin aldığı biyometrik yüz verisinin sunucuda saklanmadığını, bu yüzden güvenli olduğunu da hatırlattı.

    Etiketler: apple , face id , teknoloji
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