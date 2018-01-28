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Apple yeniliyor, iPhone fiyatları düşüyor!

chip.com.tr
28.01.2018 - 08:41 | Son Güncelleme:

Apple, bu yıl içerisinde hesaplı ama yine de büyük bir 6.1 inçlik ekrana sahip iPhone piyasaya sürebilir. Ama önemli bir özelliği eksik bırakabilir!

Apple'ın 2018'de 6.1-inç LCD ekrana sahip bir iPhone 9 modeli piyasaya sürmesi bekleniyordu. Şimdiyse bu modelin 3D Touch özelliğinden mahrum olacağı söyleniyor. Eğer bu bilgiler doğruysa iPhone 9'lardan biri, iPhone SE'den sonra bu özelliğe sahip olmayan ikinci telefon olacak.

MacRumors'un Ming-Chi Kuo'dan öğrendiği bilgilere göre bu 6.1-inçlik iPhone 9 alüminyum çerçeveye, LCD ekrana ve tek lensli arka kameraya sahip olacak. Ayrıca bu model dış görünüm olarak iPhone X'e benzese de iç donanımı iPhone 8'e daha yakın olacak, yani telefonda tek parça pil ve katlanmamış mantık kartı bulunacak.

Apple yeniliyor, iPhone fiyatları düşüyor

Bu küçük tavizler sayesinde iPhone 9'un 6.1-inç modeli daha hesaplı olacak. Kuo'ya göre telefonun fiyatı 700$ ile 800$ arasında olacak. Şimdilik iPhone 9 olarak hitap edilen telefonlar aslında iPhone XI gibi farklı bir isime de sahip olabilir.

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