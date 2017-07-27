Apple Watch 3 ne zaman geliyor? Özellikleri nasıl olacak?

Apple Watch 3 serisi hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan gelişmelere bakacak olursak, yeni akıllı saatlerin ne zaman piyasaya sunulacağı belli oldu.

Electronic Daily News tarafında yer alan bir rapora göre, yeni nesil Apple Watch'lar bu yılın sonuna kadar Teknoloji mağazalarındaki yerini kesin olarak alacağı öne sürüldü.

Yeni WatchOS sürümü ve yeni Apple Watch serisi ile kullanıcıların yeniden ilgi odağı olmayı planlayan teknoloji devi, yeni ürünleri için resmen ince eleyip sık dokuyor.

Quanta Computer raporunda da gün yüzüne çıkartılan yeni üçüncü nesil Apple akıllı saatlerin pil boyutunun daha da büyüyerek, kullanıcılara daha uzun bir pil ömrü sunmayı hedefliyor.

Yeni iPhone 8 ve 7s serisi ile tanıtılması beklenen yeni seri, hakkında henüz Apple yetkilileri resmi bir açıklamada bulunmadı.