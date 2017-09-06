Apple iPod nano'yu ölüme terk etti!

Apple'ın teknik desteği sonlandırdığı son cihaz 6. nesil iPod Nano oldu. Apple'ın düzenli olarak "eski ve eskimiş" ürün kategorisine ürünler eklemesi ve bu yılın başlarında iPad nano ve iPod shuffle markalarının tamamına son vermesinin ardında bu durum çok büyük bir sürpriz olmadı. Altıncı nesil iPod nano'nun resmi olarak geçersizleşmesinden sonra, Apple 30 Ağustos'tan itibaren cihaza olan desteğini kesti.

Altıncı nesil iPod nano, orijinal olarak Eylül 2010'da piyasaya sürüldü ve iki yıl sonra kullanımdan kaldırıldı. Bu iPod nano'yu öncekilerden ayıran şey tamamen yepyeni, kare tasarımı oldu. Çeşitli aksesuar üreticileri cihaz için saat kayışları üretmiş olmasına rağmen, cihaz aslında kayışsız bir Apple Watch'a benziyordu.

Apple, 12 Eylül'de iPhone 8'i nihayet açığa çıkaracak. Şirketin ayrıca iPhone 7s, 7s Plus, LTE donanımlı bir Apple Watch ve 4K ile HDR desteği olan yeni bir Apple TV'yi de tanıtması bekleniyor.