MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet>Teknoloji>Apple iPod nano'yu ölüme terk etti!

    Apple iPod nano'yu ölüme terk etti!

    Hürriyet Haber
    06.09.2017 - 08:33 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 09:40

    Apple bu hafta eskimiş ürünler kategorisine bir başka ürün daha ekledi: altıncı nesil iPod nano. Eski bir cihaz olduğundan cihaz artık onarım veya servis için Apple müşteri hizmetleri tarafından desteklenmiyor.

    Apple'ın teknik desteği sonlandırdığı son cihaz 6. nesil iPod Nano oldu. Apple'ın düzenli olarak "eski ve eskimiş" ürün kategorisine ürünler eklemesi ve bu yılın başlarında iPad nano ve iPod shuffle markalarının tamamına son vermesinin ardında bu durum çok büyük bir sürpriz olmadı. Altıncı nesil iPod nano'nun resmi olarak geçersizleşmesinden sonra, Apple 30 Ağustos'tan itibaren cihaza olan desteğini kesti.

    Altıncı nesil iPod nano, orijinal olarak Eylül 2010'da piyasaya sürüldü ve iki yıl sonra kullanımdan kaldırıldı. Bu iPod nano'yu öncekilerden ayıran şey tamamen yepyeni, kare tasarımı oldu. Çeşitli aksesuar üreticileri cihaz için saat kayışları üretmiş olmasına rağmen, cihaz aslında kayışsız bir Apple Watch'a benziyordu.

    Apple, 12 Eylül'de iPhone 8'i nihayet açığa çıkaracak. Şirketin ayrıca iPhone 7s, 7s Plus, LTE donanımlı bir Apple Watch ve 4K ile HDR desteği olan yeni bir Apple TV'yi de tanıtması bekleniyor.

    Etiketler: apple , ipod nano , apple tv
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri