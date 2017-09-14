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    Apple 1 trilyon dolara koşuyor

    Hürriyet Haber
    14.09.2017 - 10:28 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:28

    Salı günü California'da yeni telefonlarını tanıtan Amerikan teknoloji devi Apple, bu yıl bitmeden değeri 1 trilyon dolara ulaşan ilk halka açık şirket olabilir.

    Apple'ın şu anki hisse değeri 830 milyar dolar civarında. Reuters'ın haberine göre, her yeni iPhone modelinin piyasaya sürüldüğü yıl içinde Apple'ın hisseleri ortalama yüzde 33 değer kazandı.

    Apple ilk iPhone modelini 9 Ocak 2007'de tanıtmıştı. Yeni modellerin çıkmasından sonraki yedi yılda Apple hisseleri arttı, üç yılda ise düştü.

    Piyasa değeri değeri 13 haneli sayılara çıkan ilk halka açık şirket olabilmes için Apple hisselerinin yüzde 20 değer kazanması gerekiyor.

    Şirketin hisseleri yılbaşından bu yana New York Borsası'nda yüzde 37 değer kazanmış durumda.

    Apple hisseleri Salı günü 160.86 dolardan kapandı.

    Aramco, gelecek yıl halka açılıyor

    Suudi petrol devi Saudi Aramco'nun piyasa değerinin 2 trilyon dolardan fazla olduğu tahmin ediliyor.

    Aramco'nun gelecek yıl halka açılması bekleniyor. 

    Etiketler: apple , teknoloji , iphone
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