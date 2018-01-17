App Store'un geliri McDonald's'ı geçti

Apple tarafından yayınlanan bu rakamlarda, şirketin 2017 boyunca geliştiricilere 26.5 milyar dolar ödeme yaptığı görülüyor. 2016'da bu rakam 20.3 milyar dolardı. App Store açıldığından bu yana kadar, Apple geliştiricilere toplamda 86 milyar dolardan fazla ödeme yapmış. Bu fiyata şirketin aldığı yüzde 30'luk kesintiyi de eklersek 122.8 milyar dolar civarında bir satış yapıldığı görülüyor.

Asymco'dan Horace Dediu ise olaya başka bir açıdan yanaşıyor. Dediu, McDonald's tarafından 2016'da elde edilen gelirin, Apple'ın geliştiricilere dağıttığı paradan az olduğunu belirtti. Aynı zamanda App Store'un bütün film endüstrisinden daha büyük bir iş alanı haline geldiğini de dile getirdi. App Store'daki harcama eğilimleri her yıl 5 milyar dolar daha da artıyor.