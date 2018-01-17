Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>App Store'un geliri McDonald's'ı geçti

App Store'un geliri McDonald's'ı geçti

Hürriyet Haber
17.01.2018 - 08:20 | Son Güncelleme:

Bu ayın başlarında Apple, App Store ile ilgili rakamları paylaşmıştı. Bu rakamlar uygulamanın, oyun geliştirme pazarındaki yükselişinin devam ettiğini gösteriyordu.

Apple tarafından yayınlanan bu rakamlarda, şirketin 2017 boyunca geliştiricilere 26.5 milyar dolar ödeme yaptığı görülüyor. 2016'da bu rakam 20.3 milyar dolardı. App Store açıldığından bu yana kadar, Apple geliştiricilere toplamda 86 milyar dolardan fazla ödeme yapmış. Bu fiyata şirketin aldığı yüzde 30'luk kesintiyi de eklersek 122.8 milyar dolar civarında bir satış yapıldığı görülüyor.

Asymco'dan Horace Dediu ise olaya başka bir açıdan yanaşıyor. Dediu, McDonald's tarafından 2016'da elde edilen gelirin, Apple'ın geliştiricilere dağıttığı paradan az olduğunu belirtti. Aynı zamanda App Store'un bütün film endüstrisinden daha büyük bir iş alanı haline geldiğini de dile getirdi. App Store'daki harcama eğilimleri her yıl 5 milyar dolar daha da artıyor. 

Etiketler:
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri