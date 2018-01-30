Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod satışta!

Apple, aslında kendi akıllı mikrofon hoparlörü HomePod'u geçtiğimiz Aralık ayında satışa sunacaktı. Ancak ürünün piyasaya daha iyi bir çıkış yapmasını isteyen Apple, cihazın çıkışını bu tarihe erteledi. HomePod'un özelliklerine bakıldığında ise Apple A8 yongasının kullanıldığı görülüyor. Apple, A8 yongasını ilk olarak iPhone 6 modeliyle sunmuştu.

Bünyesinde dahili Siri ve altı adet mikrofon bulunan HomePod, HomeKit desteğiyle evdeki uyumlu akıllı ev cihazlarını kontrol etme imkanı, oda içinde yerleştirilen pozisyona göre ses çıkışını otomatik olarak ayarlama gibi özellikler sunuyor. Farklı odalarda aynı anda müzik yapma ve farklı hoparlörleri eşleştirme gibi hizmetleri sağlayan AirPlay 2 desteğinden mahrum kalan HomePod'ta, Apple'dan gelen bir açıklamaya göre bu özellikler, ileriki zamanlarda yayınlanacak ücretsiz bir güncellemeyle hallolacak.





Sadece kendi müzik uygulaması olan Apple Musıc kapsamında müzik dinlemenin mümkün olduğu HomePod'ta, Spotify veya Deezer gibi müzik platformları desteklenmiyor. Fransa ve Almanya'ya önümüzdeki bahar aylarında ulaşacak olan cihazın, Türkiye'ye ne zaman geleceği ise halen merak konusu. ABD'de ve Avustralya'da ön siparişe sunulan hoparlörün, 349 dolar fiyat etiketine sahip olduğu biliniyor.



