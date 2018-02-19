Anroid Wear 2.9 güncellemesi neleri değiştirecek?

Google önümüzdeki günlerde Android Wear 2.9 güncellemesini yayınlamayı planlıyor. Bu yayınlanacak olan yeni güncelleme Android telefonlardaki Android Wear uygulaması için olacak. Güncelleme ile birlikte mesajlarınızın önizlemelerini görüntülemenizi sağlayan yeni bir bildirim komplikasyonu geliyor. Aynı zamanda uzun olan bildirimler için de bakış açıları daha iyileştirilmiş.

Android Wear 2.9 ile gelen yenilikler arasında okunmamış bir bildirimi belirten, saatin ekranın alt kısmında yer alan bir işaret varsayılan olarak geliyor. Bu özellik daha önce de bulunuyordu ama kullanabilmek için etkinleştirmeniz gerekiyordu. Bu işaret beyaz renkli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar isterse bu noktanın rengini de değiştirebilecekler. Son olarak güncelleme ile birlikte artık kaç tane okunmamış bildirim olduğunu da görebileceksiniz.