Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Haberler >Teknoloji>Anroid Wear 2.9 güncellemesi neleri değiştirecek?

    Anroid Wear 2.9 güncellemesi neleri değiştirecek?

    Hürriyet Haber
    19.02.2018 - 11:10 | Son Güncelleme:

    Android Wear destek sayfasında yer alan bilgilere göre, Android Wear 2.9 güncellemesi önümüzdeki günlerde kullanıcılara sunulacak. Peki yeni ne var?

    Google önümüzdeki günlerde Android Wear 2.9 güncellemesini yayınlamayı planlıyor. Bu yayınlanacak olan yeni güncelleme Android telefonlardaki Android Wear uygulaması için olacak. Güncelleme ile birlikte mesajlarınızın önizlemelerini görüntülemenizi sağlayan yeni bir bildirim komplikasyonu geliyor. Aynı zamanda uzun olan bildirimler için de bakış açıları daha iyileştirilmiş.

    Android Wear 2.9 ile gelen yenilikler arasında okunmamış bir bildirimi belirten, saatin ekranın alt kısmında yer alan bir işaret varsayılan olarak geliyor. Bu özellik daha önce de bulunuyordu ama kullanabilmek için etkinleştirmeniz gerekiyordu. Bu işaret beyaz renkli bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Kullanıcılar isterse bu noktanın rengini de değiştirebilecekler. Son olarak güncelleme ile birlikte artık kaç tane okunmamış bildirim olduğunu da görebileceksiniz.

     

    Etiketler: Android Wear , Android , Güncelleme 2.9
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri