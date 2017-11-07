Amasra’daki maden işçileri de eylem yapıyor

Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan maden işçileri, kurumun özelleştirilmesinin önünü açan torba yasa tasarısını protesto için ‘Maden ocağından çıkmama’ eylemi devam ederken bir eylem haberi de Bartın'ın Amasra ilçesinden geldi.

Bartın’ın Amasra ilçesindeki TTK Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında, gece vardiyasında çalışan işçiler de ocaktan çıkmayarak, Ereğlililerin eylemine destek verdi. Madenciler, yerin 200 metre altında slogan atarken, kurumun özelliştirilmesinin önünü açan madde geri çekilene kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Gece 24.00-08.00, 08.00-16.00 vardiyalarında çalışan toplam 237 işçi eyleme katıldı. Yerin 250 metre altında eylemlerini sürdüren madencilerden 2’si, akşam saatlerinde rahatsızlanmaları üzerine ocaktan çıkarıldı. İşçiler, işyeri hekimi tarafından tedavi edildi.

Bu arada Bartın Valiliği kararıyla, 16.00-24.00 vardiyası için ocağa gelen işçilerin yer altına inerek eyleme katılmalarına, güvenlik gerekçesiyle izin verilmedi. Polis ekipleri maden ocağı önünde önlem aldı.

Ocağa inmelerine izin verilmemelerine tepki gösteren işçiler, ’Madenci feneri sönmeyecek’, ’Madenler halkındır satılamaz’ sloganları attı. GMİS Amasra Şube Sekreteri İbrahim Çakır, 16.00-24.00 vardiyasında çalışan işçilerin Valilik ve kaymakamlık kararıyla ocağa alınmadığını belirterek, "Sağlık durumları konusunda sıkıntı olan 2 arkadaşımız iş yeri hekimimizin kararıyla eyleme devam edemedi. Onlar dışarıya çıktı. Ayrıca genel merkez yöneticilerimiz Ankara'da görüşmeler yapıyor. Biz sendika olarak 2 kez ocağa indik" diye konuştu.