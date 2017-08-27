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    Alplerde facia... 5 dağcı hayatını kaybetti

    AA
    27 Ağustos 2017 - 17:55Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 17:55

    Avusturya'nın Salzburg ve Tirol kentleri sınırındaki Zillertal Alpleri'nde tırmanan bir grup dağcının düştüğü, dağcılardan 5'inin olay yerinde yaşamını yitirdiği, birinin ağır yaralandığı bildirildi.

    Avusturya Haber Ajansına (APA) konuşan Salzburg kentine bağlı Zell am See Belediyesi yetkililerinden Martin Reichholf, 3 bin 300 metre yükseklikteki Zillertal Alpleri'nin 3 bin metresinde yaşanan olayda 5 dağcının hayatını kaybettiğini, birinin ise ağır yaralandığını söyledi.

    Olayın nedeninin araştırıldığını belirten Reichholf, polis helikopterleri ve arama kurtarma ekipleriyle bölgedeki çalışmaların devam ettiğini, ağır yaralı dağcının Salzburg Hastanesine sevk edildiğini aktardı.

    Reichholf, kazanın bölgedeki buzlanma sonucu yaşanmış olabileceğini ifade etti.

    Etiketler: Avusturya , Alpler , dağcı
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