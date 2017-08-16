Almanya'ya Öksüz notası

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimlerinden Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair iddiaların doğru olup olmadığına dair bilgi verilmesi, eğer Almanya’da ise Türkiye’ye iade edilmesi talebini içeren yazılı bir notayı Almanya Dışişleri Bakanlığı’na verdi. Bakanlık kaynakları, notanın dün Türkiye’nin Berlin Büyükelçiliği tarafından verildiğini, Ankara’da ise Almanya Büyükelçiliği nezdinde herhangi bir girişim yapılmadığı bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da TRT Haber’e “Öksüz Almanya’da ise iade edilmesi için nota verdik” dedi.

BERLİN: BİLGİMİZ YOK

Alman kaynaklar da Türkiye’nin girişimini doğruladı ancak ‘Türkiye’de hükümete yakın bir gazete’ tarafından ortaya atılan iddiayla ilgili bir bilgiye sahip olmadıklarını, Almanya’da kişiye ait özel bilgilerin koruma altında olduğunu vurguladı. Bir yetkili, “Kişiye ait özel bilgilerin paylaşılmasının mümkün olmadığını Türk makamları da biliyor” dedi. Almanya’daki Türk vatandaşlarının Öksüz’ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz’e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturma izni verildiği iddia edilmişti.