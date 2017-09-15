Almanya’ya döneceği gün ortadan kayboldu

ALMANYA’da çalışan Şennur-Mustafa Olcay çifti, yaz tatili İÇİN Kurban Bayramından yaklaşık 1 ay önce Türkiye’ye gitti. Güzel bir tatilin ardından iki çocuğunu da alan Mustafa Olcay, Almanya’ya döndü. Ancak eşi Şennur Olcay birkaç gün daha Aydın’da kalmak istedi. Her gün eşi ve çocuklarıyla görüşen Şennur Olcay, dönüş için uçağa bineceği gün esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

17 gündür telefonla ve yakınları aracılığıyla her yere başvurmasına rağmen eşinden haber alamadıklarını belirten Mustafa Olcay, “Uçağın kalkacağı güne kadar diyalogumuz vardı. Konuşuyorduk. Yola çıkacağı gün irtibatımız kesildi. Yaklaşık 3 haftadır eşimden haber alamıyorum. Ne olur güvenlik güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı eşimi bulsun” diye konuştu.

‘EN AZINDAN ÇOCUKLARINI ARASIN’

Biri kız iki çocukları olduğunu ve çocuklarının, annesine çok düşkün olduğu için zor günler yaşadıklarını belirten Olcay, şunları söyledi: “Annesi dönmeyince oğlum hastalandı. Günlerdir hastanede yatıyor. Eğer eşim kaçırılmadı ve başında zor bir durum yoksa da, hiç olmazsa çocuklarını arasın. Oğlumuz Ömer günlerdir hastanede yatıyor, O senin de oğlun bizi böyle bırakıp gidemezsin. Beni bıraksan bile çocuklarını bırakmaman lazım. Eşimin benimle bir sorunu varsa gereken ne ise yapmaya hazırım. Ancak yaşıyorsa, bir anne olarak evlatlarını aramasını bekliyoruz.”