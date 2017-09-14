Almanya’nın yüzde 10’unu Türkiye giydiriyor

Türk Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü’nün Almanya’nın Avrupa’daki en büyük tedarikçisi olduğunu ve yüzde 10 pazar payına sahip olduğunu belirten Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, dünya genelinde Çin ve Bangladeş’in ardından üçüncü sırada yer aldıklarını ancak Almanya pazarında birinci sıraya çıkmak istediklerini kaydetti.

GERİLİM İHRACATI ETKİLEMEZ

Son dönemde Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerilimin ihracat rakamlarına yansımayacağına inandıklarını dile getiren Kızılgüneşler, “İki ülkenin tarihi bağları çok güçlü. Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı ihracat rakamlarına baktığımızda siyasetten etkilenmediğini görüyoruz. Türkiye’den Almanya’ya yapılan ihracat 2017 yılının Ocak - Ağustos döneminde yüzde 7’lik artışla 9 milyar 601 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde hazırgiyim ihracatımız ise yüzde 1 artışla 2 milyar 163 milyon dolara çıktı” diye konuştu.

Kızılgüneşler, Munich Fabric Start Fuarı’nın girişine kurdukları özel tasarım mağazayla Türk firmalarının ikinci bir noktada daha tanıtımına fırsat sağladıklarını da sözlerine ekledi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜYÜZ

Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Tanıtım Komitesi Başkanı Elvan Ünlütürk ise Avrupa’nın en büyük iplik, ev tekstili ve kumaş üretim kapasitesinin Türkiye’de olduğu bilgisini paylaştı. Ünlütürk, “Türkiye, dünyanın 3. büyük çorap tedarikçisi, 6. büyük dokuma kumaşı tedarikçisi, 5. büyük örme kumaş tedarikçisi, en büyük 4. havlu tedarikçisi, dokuma halı üretiminde dünya lideri, 60 binden fazla giyim ve tekstil şirketi, 1 milyondan fazla kişiyi istihdam ediyor. Türkiye hızlı moda için iyi düzenlenmiş iş modeline sahip. Kendi koleksiyonlarını hazırlayabilen tasarım ofislerine sahip ihracatçı firmaları sayesinde 4 hafta içinde Avrupa’nın siparişlerini teslim edecek kapasiteye sahip. 31 farklı şehirde 46 üniversitede moda tasarım ve 13 tekstil mühendisliği bölümü ile nitelikli iş gücünü barındıran bir endüstriyiz” dedi.