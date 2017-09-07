MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

    Almanya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

    Hürriyet Haber
    07.09.2017 - 23:32 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 23:33

    Alman milletvekillerin Konya üssü ziyareti yarın NATO şemsiyesi altında gerçekleşecek. 7 vekil, NATO Genel Sekreter Yardımcısı'nın başkanlığındaki heyetle Konya'ya uçacak.

    Almanyadan Türkiyeye kritik ziyaret

    Farklı siyasi partilerden 7 Alman milletvekilinden oluşan heyet, NATO tarafından hazırlanan program kapsamında, 8 Eylül Cuma günü Konya'daki NATO üssünü ziyaret ederek, burada görev yapan Alman askerleriyle bir araya gelecek.

    DW Türkçe'nin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, heyetin Konya'ya uçuşu Almanya'dan değil, NATO'nun ana karargâhının bulunduğu Brüksel'den gerçekleştirilecek.NATO Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller'in başkanlık edeceği heyette, Alman milletvekillerinin yanısıra NATO'dan bazı yetkililer de bulunacak.Ziyaretin NATO genel sekreter yardımcısı başkanlığında yapılması nedeniyle, heyetin üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılanması, burada bazı görüşmelerin yapılması bekleniyor.

    Almanya'da ordunun meclis tarafından denetleniyor olması nedeniyle özel bir sorumluluk taşıyan Alman milletvekilleri, NATO üssünde görev yapan Alman askerleriyle görüşerek, burada yapılan faaliyetler, askerlerin beklentileri gibi konularda bilgi alacak.

    Almanyadan Türkiyeye kritik ziyaret

    Etiketler: almanya , konya , üs , ziyaret
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri