Almanya’da konser maratonuna çıkıyor

FAZIL Say ilk olarak 5 Kasım Pazar akşamı Mannheim Rosengarten’da sahneye çıkacak. Mannheim Belediye Başkanı Dr. Peter Kurz’un himayesindeki konserde Say, Frederic Chopin ve Ludwig van Beethoven’ın piyano eserlerinin yanı sıra, kendi besteleri olan Gezi Parkı 2 Sonatı, Ses, Nazım, Black Earth, Sait Faik ve Art of Piano’dan da çeşitli bölümleri seslendirecek.

Fazıl Say, Mannheim konseri öncesinde, gençlere destek veren bir projeyi de hayata geçirecek. Mannheim Konservatuvarı’nın seçilmiş en iyi piyano öğrencilerini provasına kabul ederek, genç müzisyenlerin sorularını yanıtlayacak ve onlara unutamayacakları bir ayrıcalık yaşatacak.

İKİNCİ DURAK NÜRNBERG

Fazıl Say’ın Almanya’da bu ayki ikinci durağı Nürnberg olacak. 7 Kasım’da Maistersingerhalle I salonunda saat 20.00’de gerçekleşecek konserde Say, Chopin, Beethoven, Satie eserlerinin yanı sıra, kendi besteleri Piyano Sonatı ve Gezi Parkı 2’den bölümler çalacak.

Fazıl Say, 5 Aralık’ta saat 20.00’de Düsseldorf Tonhalle’de sahne alacak. Mozart’ın 12 numaralı Piyano Sonatı ile Beethoven’ın 13 numaralı Piyano Sonatından bölümler seslendirecek olan sanatçının aralık ayındaki son konseri Hamburg’da gerçekleşecek. 7 Aralık’ta saat 19.30’da Hamburg Laeiszhalle’de sahneye çıkacak olan ünlü piyanistimiz Fazıl Say, Mozart, Beethoven, bu konserinde Satie’nin piyano eserleriyle kendi imzasını taşıyan bestesi The Art of Piano’ yu seslendirecek.