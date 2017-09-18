Almanya’da ‘beyaz zeminli’ Öcalan posterine izin

Polis, göstericilerin taşıdığı “yeşil sarı” zemin üzerindeki Öcalan flamalarına müdahale etti. Ancak “beyaz” zemin üzerindeki Öcalan posterlerine dokunmadı. Köln polisi buna zemin farkını gerekçe gösterdi. Almanya Federal İçişleri Bakanlığı ise bazı Öcalan posterlerine Köln polisinin müdahale etmemesi konusunda topu yetkili Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’ne attı. Köln Polis yetkilisi Christoph Gellis, “Mevcut yasal yoruma göre Öcalan’ın sadece sarı zemin üzerinde mavi gömlekli fotoğrafının bulunduğu posterler yasak. Onun dışındaki başka gömlekli ve başka zemin üzerindeki fotoğrafı ve resimleri gösterilebilir. Beyaz gömlekli fotoğrafı yasak değil” dedi.

‘BİZ İPUCU VERİYORUZ’

Federal İçişleri Bakanlığı’nın PKK yasağıyla ilgili eyaletlere gönderdiği genelgede sarı ya da yeşil sarı zemin üzerindeki Öcalan portrelerinin yasak olduğu yazıyor. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Johannes Dimroth, “Biz ipucu veriyoruz, eyaletler buna göre yön belirliyor. Bu nedenle şartların yerine gelip gelmediği eyaletlerin denetiminde. Bizim görüşümüze göre Öcalan’ın resmi tek başına bu şartı yerine getiriyor. Çünkü bu resim, burada yasak bir örgüt için insanları mobilize etmeye uygun bir sembol” dedi.

ALMAN BÜYÜKELÇİ DIŞİŞLERİ’NDE

ALMANYA’nın Ankara Büyükelçisi Martin Erdmann dün Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Büyükelçinin iki taraf arasında daha önceden randevusu tespit edilmiş, Almanya’da sözde Ermeni soykırımı iddialarıyla ilgili teknik bir konuyu görüşmek için Dışişleri’ne gittiği öğrenildi. Alman Büyükelçi geçen cumartesi de Köln kentinde terör örgütü PKK yandaşlarının toplantısına izin verilmesi nedeniyle Dışişleri’ne çağrılmış ve Ankara’nın konuyla ilgili protestosu kendisine iletilmişti. (ANKARA)