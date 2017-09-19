Almanya Ekonomik Güven Endeksi 7 puan arttı

MERKEZİ Almanya’nın Mannheim kentinde bulunan Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi (ZEW) Ekonomik Güven Endeksi, Almanya’da eylül ayında 7 puan arttı. Ağustosta 10 puan olan endeks, bu ay 17 puan seviyesine çıkmasına karşın 23,8 puan olan uzun vadeli ortalamanın altında kalmaya devam etti. Eylül ayı Cari Durum Endeksi ise ağustosa kıyasla 1,2 puan artarak 87,9 puana yükseldi.

Finansal piyasa uzmanlarının Euro Bölgesi’nin ekonomik gelişimi hakkındaki değerlendirmeleri de gelişti. İlgili gösterge 2,4 puan artarak 31,7 puana yükseldi. Buna karşılık Euro Bölgesi’ndeki mevcut ekonomik durum göstergesi 2,9 puan azalarak 35,5 puana düştü.

ENDİŞELER ARKA PLANA ATILDI

ZEW Başkanı Prof. Dr. Achim Wambach, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “2017’nin ikinci çeyreğindeki sağlam büyüme rakamları, hem banka kredilerindeki artış hem de hükümet ve özel sektör firmaları tarafından artan yatırım faaliyetlerinde görülen hızlı yükselişle birlikte finansal piyasa uzmanlarının geçen aya oranla çok daha olumlu bir görünüm sergilemelerinin nedeni olabilir” ifadesini kullandı. Wambach, Almanya’daki federal seçimlerin belirsizlik kaynağı olarak görülmediğini ve son zamanlarda euronun güçlenmesine yönelik endişelerin şimdilik arka planda kaldığını belirtti. Endekse ilişkin anket, 4-17 Eylül’de 203 analistin katılımıyla gerçekleştirildi. Ankete katılanlara, gelecek 6 aya ilişkin beklentileri soruldu.