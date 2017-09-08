Almanya bu Türk'ü konuşuyor

Alman devlet televizyonu olan ARD'de yayınlanan bir tartışma programına konuk olan Tuğrul Selmanoğlu program içerisinde yer alan 5 Alman katılımcının karşıt söylemlerine verdiği cevaplar ile gündeme oturdu.

Türkiye'yi "insan hakları" üzerinden eleştiren konuşmacılara yanıt veren Selmanoğlu,

"Sözde insan hakları bahanesiyle bize nasıl bir yaptırım uygulayacaklarını tartışıyorlar. İşte ilişkileri çığırından çıkaran mesele aynen bu tavrınız. Aslında Erdoğan'a saldıranlar gerçekte İslam'a saldırmaya çalışıyorlar. Erdoğan'ın şahsında İslamcılık görüyorsunuz ve Erdoğan'a saldırarak İslama saldırdığınızı düşünüyorsunuz. Bunu oy kaygısı ile yapıyorsunuz. Hollanda örneğinde görüldüğü gibi... Kısa vadede bu size bir iki puan kazandırabilir. Ama asıl islam düşmanlığı ile oy avcılığı yapanlar ırkçı partilerdir, ve uzun vadede aslında bu tavrınızın onlara yaradığını göreceksiniz. Asıl onların değirmenine su taşıyorsunuz. Bir gün yaptığınız hatayı anlayacaksınız." diye konuştu.

Alman Die Welt gazetesi programa damga vuran Selmanoğlu için "Moderatör ve katılımcılar, Erdoğan taraftarını durdurmakta zorlandı." başlığını kullandı. Focus, Der Spiegel gibi gazeteler Selmanoğlu'nun konuşmasını haber yaptı.

ERDOĞAN'DAN DAVET

Selmanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye'ye davet edildiği iddia edildi.