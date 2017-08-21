ALMANYA’nın en büyük ekonomi denetim kuruluşu KPMG uzmanı Marcus Schüller, Türkiye Almanya arasında esen soğuk rüzgarlara karşı iki ülke politikacılarını uyardı. Alman NTV kanalına konuşan Schüller, “İki ülke politikacıları kısa zamanda bu gerilime son vermezse, Alman işverenler için de telafisi zor derin ekonomik yaralar açar” dedi. Schüller şöyle konuştu:

“Türkiye ve Almanya’nın ekonomik olarak birbiriyle bütünleştiğini ne kadar vurgulasak az. Türkiye Almanya için ticaret ortakları sıralamasında 15’inci sırada. Japonya ve Rusya’dan daha önde geliyor. Almanya, Türkiye’nin en büyük ticaret partneri. 2016’da tekstil, motor parçaları ve otomobil aksesuvarları başta olmak üzere Türkiye’nin ihracatının onda biri Almanya’ya. Ticaret bilançosu Alman ekonomisi için bu ortaklığın önemini göstermeye tek başına yetmez. Türk yan sanayi işletmeleri ve Alman şirketlerinin Türkiye’deki üretimleri bizim sanayi işletmelerimizin ve üretim zincirimizin temel unsuru. Bunun için Türkiye’de üretim yapan Alman otomobil şirketlerini düşünmek yeterli.

‘İŞVERENLERİN ARZUSU ÇOK AÇIK’

İki ülke arasında şimdi hakim olan krizin orta ve uzun vadede etkisini göstereceğini söyleyen Marcus Schüller, yatırım ve üretim yerleri üzerine büyük şirketlere danışmanlık yaptıklarını, istikrarın burada çok büyük rol oynadığını belirtti ve şöyle dedi:

“Alman şirketlerinde Türkiye’ye bakış değişti. Siyasetçiler elbette siyaset yapmalı. Ekonomi ise buna mümkün olduğu kadar karışmamalı. Ama işverenlerin arzusu çok açık. Gerginlik bitmeli. Ben iki tarafa da duyguların tartışmaların dışında tutulmasını, durumun yansız ve objektif analiz edilmesini tavsiye ediyorum.”