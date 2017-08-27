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    Alman askerlere şeriat şoku

    Hürriyet Haber
    27 Ağustos 2017 - 01:49Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 01:52

    Türkiye’nin Alman vekillere ziyaret izni vermemesi üzerine İncirlik’teki askerlerini Ürdün’e kaydırma kararı alan Alman hükümeti, burada kendini şeriat tartışmasının ortasında buldu. Almanya, kısmen şeriat yasalarının söz konusu olduğu Ürdün’deki 250 askeri hakkında olası bir yasa ihlali için dokunulmazlık istedi. Pazarlıklar sürüyor.

    ALMAN Der Spiegel dergisi, Ankara ile yaşanan kriz nedeniyle İncirlik Üssü’nden çekilerek Ürdün’e yerleşme kararı verilen Alman askerlerle ilgili Ürdün yönetimi ile tartışma yaşandığını bildirdi. Tartışmanın sebebi ise Ürdün’de kısmen şeriat yasalarının uygulanması, Almanya’nın da bu konuda askerleri için Ürdün’den dokunulmazlık istemesi.

    PAZARLIK HÂLÂ SÜRÜYOR

    Der Spiegel’e göre Almanya Savunma Bakanlığı haftalardır Ürdün ile 250 Alman askerine dokunulmazlık verilmesi için müzakere yürütüyor. Ancak Ürdün, Almanya’nın söz konusu talebine şu ana kadar olumlu bir yanıt vermedi. Der Spiegel, “Alman ordusu kısa süre önce Türkiye’den çekildi. Ürdün’de her şeyin daha iyi olması planlanıyordu. Ancak Spiegel’in edindiği bilgilere göre Alman askerlerinin şeriat hukuku düzeninden korunacağı konusunda tartışma yaşanıyor” ifadesini kullandı.

    Türkiye’nin Alman vekillere, İncirlik’teki askerlerini ziyaret izni vermemesi üzerine Berlin hükümeti, askerlerini İncirlik’ten Ürdün’e kaydırma kararı almıştı. Benzer bir tartışmanın geçen yıl Alman askerinin konuşlandığı Katar ile de yaşandığı, Katar’ın Alman askerleriyle ilgili bir yasa ihlali olması durumunda Almanya’ya iade etmeyi kabul ettiği bildirildi.

    BİLGİ NOTU

    Alman Hükümeti 7 Haziran’da yapılan bakanlar kurulu toplantısında İncirlik’ten çekilme kararı alarak, Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’e bu operasyonu gerçekleştirmesi görevi vermişti. Parlamento da 6 Tornado keşif uçağı, bir adet yakıt ikmal uçağı ve 250 kadar Alman askerinin Ürdün’deki Azrak Üssü’ne kaydırılmasına onay vermişti. İncirlik’ten çekilme tamamlanırken Alman Tornado uçaklarının ekim ayından itibaren Azrak Üssü’nde hizmet vermeleri öngörülüyor.

    Etiketler: gazetehaberleri , almanya , ürdün
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