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    Alaçatı Port'ta yangın korkuttu

    Banu ŞEN/İZMİR
    29.12.2017 - 01:26 | Son Güncelleme:

    Dün akşam saatlerinde İzmir’in Çeşme İlçesi Alaçatı mahallesinde art arda duyulan patlama sesi paniğe neden oldu.

    Vatandaşlar telaşla ne olduğunu öğrenmeye çalışırken patlama sesinin Alaçatı Port’ta bulunan bir teknede başlayıp diğer teknelere yayılan yangın nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

    Edinilen bilgiye göre bir teknenin elektrik aksamından çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle beş tekneye sıçradı.

    Beş teknenin yanması sosyal medyada kundaklama diye yayılırken, yetkililerden edinilen bilgiye göre kundaklama şüphesi zayıf bir ihtimal olarak değerlendirildi.

    Yangın söndürüldü ancak yine de çıkış sebebinin itfaiye raporuyla kesinleşeceği kaydedildi.

    Etiketler: izmir , yat
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