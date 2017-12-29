Alaçatı Port'ta yangın korkuttu

Vatandaşlar telaşla ne olduğunu öğrenmeye çalışırken patlama sesinin Alaçatı Port’ta bulunan bir teknede başlayıp diğer teknelere yayılan yangın nedeniyle olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre bir teknenin elektrik aksamından çıkan yangın aşırı rüzgarın etkisiyle beş tekneye sıçradı.

Beş teknenin yanması sosyal medyada kundaklama diye yayılırken, yetkililerden edinilen bilgiye göre kundaklama şüphesi zayıf bir ihtimal olarak değerlendirildi.

Yangın söndürüldü ancak yine de çıkış sebebinin itfaiye raporuyla kesinleşeceği kaydedildi.