Akşener: 2. turda CHP’ye destek veririz

SAĞDAN SOLDAN OY GELİYOR

“İNSANLAR batıda CHP ve AK Parti, Doğu ve Güneydoğu’da AK Parti ile terör örgütü PKK destekli HDP’yi tercihe zorlanmışlar. Batıda ve Doğu ve Güneydoğu’da İYİ Parti’ye iyi bir bakış var artık. Batıda bunun oya döndüğünü görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu’da da kafalar dönmeye başladı. Diyarbakır’da 1 milletvekili çıkarabiliriz. AK Parti için kadınlar önemliydi. AK Parti’deki kadın seçmen oranını yakaladık. Artık ‘başı secdeye eren’ propaganda ortamı hızla kapanıyor. ‘Meral Akşener camileri ahır yaptı, Akşener kızların başörtülerini başlarından çekti’ diyebilir mi? Diyemez. Vatandaş ‘Kimseye sövmeyin’ diyor artık.

AK Parti’nin yüzde 25 - 30 oranında, onların deyimiyle ‘Tayyipçi’ oy oranı var. CHP’nin de taviz vermez oy oranı yüzde 25. 7. Haziran’daki 10 puanlık kayma şimdi bence 12 civarında. Bunun 6 puanı bizde. CHP’den de batı illerinde, özellikle Trakya’da 4 puanlık kayma var bize. Batıdaki merkez sağda da bize doğru ciddi bir hareketlilik var. İç Anadolu’da da merkez sağda ciddi kayma var. MHP’den ‘hayır’a giden 9 puanın 6’sı da bizde. 3 puan açıkta. Ama MHP seçmeninin yüzde 3’ü de artık ‘Tayyipçi’ olmuş durumda.

TAYYİP BEY’LE ‘NEŞELİ’ OLUR

Seçimlerde partiler arası eşit bir ittifak çıkmayacağını iddia ediyorum. Sayın Erdoğan, MHP’ye 60 - 70 vekillik önerebilir. Ama tanıdığım Bahçeli, kendi sandalyesinden kalkıp AK Parti sandalyesine oturmaz. Diğerlerine de oturma izni vermez.

Cumhurbaşkanlığı birinci turunda CHP ile ittifak yapmam. Şahsi hayalim şu: DP ve SP ile ittifak yapmayı arzu ederim. Her parti aday çıkaracaktır. CHP’nin adayı ikinci tura kalırsa, CHP adayına destek veririm. Biz Erdoğan’la sosyal çevre açısından benzer yerlerden geliyoruz. İkinci tura kalırsak birlikte oldukça ‘neşeli bir kampanya’ olur. O kendine ‘Bir kadından korktu’ dedirtemez. Ama cevaplarımı da iyi bilir kendisi.

Erdoğan’ın kendisi de ‘Tayyipçi’ seçmeni de, danışmanı da bayağı esnek. Çözüm süreci olur mu olmaz mı, bir şey diyemem ama, o zamandan şu andaki durumlarına (milliyetçiliği kastediyor) dönüşlerine baktığımızda, bazen biz bile hafif kalıyoruz (gülüyor). Seçimler öncesi yine bir esneklik olur mu, çözüm süreci mi derler bilemem. İnsanlar AK Parti’den ve HDP’den bıkmış durumdalar. İnsanlar ders verebilir.

ERKEN SEÇİM OLABİLİR

Öngörüm 15 Temmuz 2018’de erken seçim olacağıdır. Çünkü AK Parti yerel seçimlerde ciddi oy kaybedecek, kaybediyor da.

15 Temmuz tarihini de pazara denk geldiği için veriyorum.”

GÜL’LE İRTİBATIM YOK

Sayın Abdullah Gül ile bir irtibatım yok. Gül’ün siyaset sahnesine çıkıp çıkmayacağına dair bir fikrim yok. Vicdanıyla bir uyarı yaptı. Şimdi tek taraflı mitralyöz atışı var.

BENDEN FETÖ’CÜ OLMAZ

(İYİ Parti’ye destek açıklaması sorusu üzerine) Emre Uslu’ların hepsi zararlı şahıslardır. Bunun psikolojik harp olduğunu düşünüyorum. 24 yıldır siyasetin içindeyim. Tayyip Bey’in FETÖ’cülüğü yoktur, benim de yoktur. Benden FETÖ’cü olmaz. Sülalemde FETÖ’cü bir kişiyi bulsunlar, politikayı bırakırım. Kim ki bana en ağır şekilde FETÖ’cü diye hakaret ediyor, Allah bilir en büyük kripto FETÖ’cü odur. FETÖ ile mücadele kolay değil. Duyumlar var, parası olan yurtdışına çıkıyor diye. FETÖ ile mücadelede en büyük tehlike işi sulandırmak. İşte 11 bin kişinin ByLock programlarına yönlendirilmesi, 1000’den fazla kişinin tutuklu olduğunun ortaya çıkması.

TWİTTER HESABIMI KENDİM YÖNETİYORUM

Twitter hesabımı kendim yönetiyorum. Şifresi bende. Kimi küfür ediyor, FETÖ’cü olduğumu iddia ediyor, seviyesizlik gösteriyor, kendim engelliyorum. Ben İYİ Parti Genel Başkanı’yım. Bu nedenle Twitter hesabımda İYİ Parti Genel Başkanı diye yazıyor. Ülkücülüğüm devam ediyor.