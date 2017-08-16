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    Akıllı ayakkabılar her saniye desen değiştiriyor

    Hürriyet Haber
    16 Ağustos 2017 - 15:07Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 15:16

    Bir girişim firması tarafından üretilen yeni nesil dijital ayakkabılar, teknolojik özellikleriyle akıllı telefonlarla yarışıyor.

    Akıllı telefon, akıllı saat, akıllı evlerden sonra, 'akıllı ayakkabılar' da günümüz dijital dünyasına giriş yaptı. Amerikalı girişim firması ShiftWear tarafından tasarlanan akıllı ayakkabılar, dijital ekranıyla akıllı telefonları aratmıyor. Telefona yüklenen uygulama aracılığıyla desen ve renk dükkanındaki istenilen desen seçilebiliyor. Özel tasarım kaplamasıyla akıllı ayakkabı, seçilen deseni hareket halindeyken ayakkabıya yansıtıyor. Su geçirmez özelliğe sahip ayakkabı kablosuz şarj edilebilirken, atılan adımları enerjiye çevirerek de şarj edilebiliyor.



    Her adımda rengini ve desenini değiştirme özelliğine de sahip akıllı ayakkabılar 2017 yılı sonunda 250 dolardan satışa sunulacak.       

    Etiketler: ayakkabı , akıllı ayakkabı , teknoloji
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