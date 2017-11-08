Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AK Partililer Anıtkabir'e

    AK Partililer Anıtkabir'e

    İSTANBUL
    08.11.2017 - 23:43 | Son Güncelleme:

    AK Parti Şişli ve Beşiktaş ilçe başkanlıkları, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıldönümünde, isteyenleri Anıtkabir’e götürüyor.

    İki ilçede asılan pankartlarla, Ankara’ya gitmek isteyenlerin başvurması istenirken, AK Parti İl Başkanlığı, kampanyanın Beşiktaş ve Şişli ilçe teşkilatları tarafından organize edildiğini bildirdi. Beşiktaş ilçesinden kalkacak otobüslerin bu gece yarısı Ankara’ya hareket edeceği duyuruldu. Ankara’ya gitmek isteyen çocukların da katılabilmesi için AK Parti Şişli İlçe Teşkilatı’nın kaldıracağı otobüslerin ise cuma gecesi saat 23.30’da yola çıkacağı açıklandı.

    AK Partililer Anıtkabire


    AK Parti, kararsızların oranının yüzde 32’ye çıktığı ve mevcut partilere mesafeli durdukları saptanınca bir süreden beri ‘yeni dönem stratejileri’ üzerinde çalışıyordu. Parti yönetimi belli başlı konularda ‘dil ve üslup’ uyarılarında bulunuyordu. Parti yönetimi, milletvekillerine mesaj göndererek, “Atatük’ün şahsını hedef alan tartışmalardan uzak durmaları” konusunda uyarıda bulunmuştu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da TBMM’deki bir oturumda, “ortak değerimiz” dediği Atatürk’e uzanan her dile karşı hep birlikte ortak tavır alarak tepki verilmesi gerektiğini söylemiş, “Bu, bizim bu ülkenin bir vatandaşı olarak önemli görevimizdir” demişti.

    Mücahitler Anıtkabir’eMücahitler Anıtkabir’e

    Etiketler: Anıtkabir , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri