AK Partililer Anıtkabir'e

İki ilçede asılan pankartlarla, Ankara’ya gitmek isteyenlerin başvurması istenirken, AK Parti İl Başkanlığı, kampanyanın Beşiktaş ve Şişli ilçe teşkilatları tarafından organize edildiğini bildirdi. Beşiktaş ilçesinden kalkacak otobüslerin bu gece yarısı Ankara’ya hareket edeceği duyuruldu. Ankara’ya gitmek isteyen çocukların da katılabilmesi için AK Parti Şişli İlçe Teşkilatı’nın kaldıracağı otobüslerin ise cuma gecesi saat 23.30’da yola çıkacağı açıklandı.







AK Parti, kararsızların oranının yüzde 32’ye çıktığı ve mevcut partilere mesafeli durdukları saptanınca bir süreden beri ‘yeni dönem stratejileri’ üzerinde çalışıyordu. Parti yönetimi belli başlı konularda ‘dil ve üslup’ uyarılarında bulunuyordu. Parti yönetimi, milletvekillerine mesaj göndererek, “Atatük’ün şahsını hedef alan tartışmalardan uzak durmaları” konusunda uyarıda bulunmuştu. Başbakan Yardımcısı Fikri Işık da TBMM’deki bir oturumda, “ortak değerimiz” dediği Atatürk’e uzanan her dile karşı hep birlikte ortak tavır alarak tepki verilmesi gerektiğini söylemiş, “Bu, bizim bu ülkenin bir vatandaşı olarak önemli görevimizdir” demişti.