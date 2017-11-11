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    AK Parti'de gündem Burhan Kuzu: İkna çabası

    Hürriyet Haber
    11.11.2017 - 12:00 | Son Güncelleme:

    Türkiye Büyük Millet Meclis (TBMM) Başkanlığı için aday olacağını açıklayan AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu’yu bu kararından vazgeçirmek için AK Parti yetkililerinin devreye girdiği öğrenildi.

    İçtüzükteki 2 yıllık görev sınırlaması nedeniyle TBMM Başkanı, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, grup başkanvekillikleri ve komisyon başkanlıkları için seçim heyecanı devam ediyor. Meclis Başkanlığı için aday olacağını daha önceden açıklayan AK Parti'nin kurucu üyesi İstanbul milletvekili Burhan Kuzu’nun tutumu AK Parti yönetimini harekete geçirdi. Burhan Kuzu’yu adaylık kararından vazgeçirmek için partinin yetkili isimlerinin Kuzu ile görüşerek ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Bazı milletvekillerinin de desteğini alan Burhan Kuzu’nun ise adaylık için başvuru dilekçesi verme konusunda kesin kararlı olduğu ve vekiller arasında temayül yoklaması yapılmasını istediği öğrenildi.

    Uzmanlık alanı olan anayasa çalışmalarında önemli görevler üstlenen Burhan Kuzu, 22, 23 ve 24. dönemde İstanbul milletvekili seçildi, bu dönemlerde TBMM’de Anayasa Komisyonu Başkanlığı da yaptı. 2001 yılında kurucu üye olarak aktif siyasete başladığı AK Parti’de MKYK üyeliği görevini yürüten Kuzu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da fahri başdanışmanlık yapıyor.

     

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    Etiketler: TBMM Başkanlığı
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