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    Haberler >Gündem>AK Parti - MHP ittifakının adı belli oldu.

    AK Parti - MHP ittifakının adı belli oldu.

    Gizem KARAKIŞ / ANKARA
    20.02.2018 - 13:04 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından AK Parti - MHP ittifakının adının "Cumhur" olduğunu söyledi

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, ittifakın ismiyle ilgili bir soruya ,"Cumhur ittifakı diyebilirsiniz" cevabını verdi.

    Erdoğan şöyle konuştu:

    İttifak çalışmasında başkanlarımız konuyla ilgili açıklamayı yapacaklar. Artık bu bitmiştir. Genel başkanlar olarak bu konuda mutabık kaldık. Detaylar hakkında da bu üçlü grup arkadaşlarımız kamuoyun bilgilendirecekler.
    Cumhur ittifakı diyebiliriz. Mutabık kaldığımız cumhur ittifakı.
    Şu andaki görüntü iki partili gibi görünüyor. Ama bu üç olamaz diye bir şey yok.
    Şimdi iki parti olarak biz AK Parti ve MHP olarak kesinleşmiş olan bu.

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    Etiketler: AK PArti , MHP , ittifak , son dakika
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