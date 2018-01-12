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    Ailesi unutmadı: 'Sen çağdaş bir Türk kızısın'

    Hürriyet Haber
    12.01.2018 - 11:16 | Son Güncelleme:

    Erzurum'da Konaklı Kayak Merkezi'nde yaklaşık 6 yıl önce antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak hayatını kaybeden milli kayakçı 17 yaşındaki Aslı Nemutlu'nun ölüm yıl dönümü için ailesi duygulandıran bir şiir paylaştı.

    Konaklı Kayak Merkezi'ndeki Alp Disiplini yarışlarına katılmak için Erzurum'a gelen Aslı Nemutlu, 12 Ocak 2012 tarihinde antrenman yaparken pist kenarındaki tahta kar perdelerine çarparak yaşamını yitirdi. Nemutlu'nun ölümü ile ilgili açılan davada, eski Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Özer Ayık ve antrenörler ile birlikte 7 sanık 1 yıl 8 ay ile 2.5 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'nde açılan maddi ve manevi tazminat davasında da 1'inci İdare Mahkemesi, Aslı Nemutlu'nun ölümünde hizmette kusurlu olarak bulduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Nemutlu ailesine 150 bin lirası maddi, 86 bin 777 lirası manevi olmak üzere toplam 236 bin 777 TL manevi tazminat ödemesini kararlaştırdı. 

    Anne Ayşe Elerman Nemutlu, baba Metin Nemutlu ve kızları Ece Nemutlu genç yaşta kaybettikleri Aslı'nın ölüm yıldönümü olan bugün duygu dolu bir paylaşım yaptı.

    'Canımız Aslımız' başlığı ile paylaşılan şiir şöyle:

    Sen çağdaş bir Türk kızısın

    Sporun güzel yüzüsün

    İnsanlığın ve bütünlüğün dostusun

    Girdiğin ortama ışıltı veren bir meleksin

     

    Sen çağdaş bir Türk kızısın

    Gittiğin yerde iz bırakan, cesur bir Türk kızı

    Hem batısın, hem doğu

    Kışın dağsın, yazın deniz

    Sen bizim hayallerimizsin

     

    Sen çağdaş bir Türk kızısın

    Ara sıra ağladığımızı göreceksin, inanma

    Gözlerimizden dökülen gözyaşı değil

    Kar taneleri..."

    Türk Eğitim Vakfı,  'Aslı Nemutlu Burs Fonu' ve 'Aslı Nemutlu Genç Sporcular Kulübü Derneği Sporcu Yetiştirme Fonu'nun destekle her geçen gün büyüdüğünü belirten aile, "Sevgili kar tanemiz Aslımızı, varoluşunun sonsuzluğa dönüştüğü günün 6'ncı senesinde kabri başında dualarla anacağız" dedi.

    Ailesi unutmadı: Sen çağdaş bir Türk kızısın

    Etiketler: anma
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