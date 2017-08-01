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    Ahmet Davutoğlu'ndan Mehmet Görmez açıklaması

    Özgür ALTUNCU, İstanbul/DHA
    01 Ağustos 2017 - 16:16Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 18:26

    AK Parti Konya Milletvekili Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

    Açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dönemlerimde kendisinin dinimizin izzetine, milletimizin vakarına ve devletimizin itibarına yakışan bir tavır içinde görevini yürüttüğünü de her daim müşahede ettim" diyen Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

    "FETÖ GİBİ FİTNE ODAKLARININ HEDEFİ HALİNE GETİRİLMİŞTİR"

    Yakın mesai birlikteliği yaptığımız bu süre zarfında kendisinin İslam dünyasında iç barışın sağlanması, mezhep çatışmalarının engellenmesi, gönül coğrafyamızda dini geleneklerimizin korunarak sürdürülmesi, mazlum milletlere insani yardım, yurtdışındaki vatandaşlarımızın dini hizmetlerinin en etkin bir şekilde sağlanması, Afrika ve Latin Amerika gibi uzak coğrafyalardaki Müslümanların dini ve kurumsal ihtiyaçlarının giderilmesi gibi alanlarda büyük hizmetleri oldu. Bütün bu görevleri yürütürken milletimizin ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizin büyük teveccühünü ve takdirini kazanan Sayın Görmez bir taraftan da Müslümanlar arasındaki çatışmaların körüklenmesini isteyen çevrelerin ve FETÖ gibi fitne odaklarının hedefi haline getirilmiştir.

    MESCİD-İ AKSA'DA HUTBE OKUYAN İLK VE TEK DİYANET İŞLERİ BAŞKANI

    Kendisi yaptığı birçok hizmetle milletimizin vicdanında ve hafızasında kalıcı bir yer edinmiştir. Ancak özellikle iki vakur ve cesur öncülüğünün asırlarca nesilden nesile aktarılacağından hiç şüphemiz yoktur: Mescid-i Aksa'da hutbe okuyan ilk ve tek Diyanet İşleri Başkanımız olması ve 15 Temmuz gecesi ihanetin daha ilk anlarında hiçbir talimat almaksızın okuttuğu salalarla bir millete onuru için kıyama kalkması çağrısında bulunması. Biz ve aziz milletimiz kendisinin onur ve vakar ile başladığı ve sürdürdüğü görevini yine onur ve vakar ile bıraktığına şahidiz. Rabbimiz de şahit olsun.

     

     

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    Etiketler: Ahmet Davutoğlu , Mehmet Görmez , açıklama
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