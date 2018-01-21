Afrin harekatında (Zeytin Dalı) son durum ve son dakika gelişmeleri

Genelkurmay Başkanlığı dün saat 17.35’te yaptığı yazılı bir açıklamayla harekatı dünya kamuoyuna duyurdu. Açıklamada, harekâtın sadece PYD-YPG/PKK güçlerine karşı değil aynı zamanda terör örgütü DEAŞ hedeflerine yönelik olduğu da vurgulandı.TSK iki ayrı açıklama daha yaparak DEAŞ hedeflerinin de vurulduğunu, harekât sonrası terör örgütünün başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere sivilleri canlı kalkan olarak kullanmaya başladığını duyurdu.

72 UÇAK VURDU...

Türk savaş uçakları Hatay sınır hattında Afrin’in dağlık bölgelerinde bulunan PYD’ye ait gözlem noktaları, mevziler ve verici istasyonlarını vurdu. Hedeflerin insansız hava araçlarıyla işaretlendiği ve F-16’ların attığı lazer güdümlü bombalarla vuruldukları öğrenildi. PKK/PYD hedefleri çeşitli üslere bağlı 72 uçak tarafından bombalandı. ‘Lantirn’ adı verilen gece görüş kabiliyetine sahip F-16’ların da aralarında olduğu savaş jetleri alçak uçuşlarla hedeflerine bomba yağdırdı. Uçakların attığı güdümlü bombalar arasında nüfuz edici bombalar da bulunuyor. Savaş uçaklarının havada yakıt ikmali için bir tanker uçağı ile havadan erken uyarı ve kontrol uçağı da (AWACS) harekat boyunca görev yaptı. Harekâtta vurulan DEAŞ hedeflerinin de İdlib’in güneyinde oldukları bildirildi. Savaş uçaklarının harekâtı devam ederken karadan da sık sık Fırtına obüsleri atış yaptı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

07.49 TSK'dan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü mensupları tarafından mühimmat deposu olarak kullanılan bir tünelin vurulma anının görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, tünelin giriş noktasına isabet eden mühimmatın patlaması ve tünelin diğer ucundan dumanların yükselmesi görülüyor.







03.36 Kilis Valiliği ’Zeytin Dalı Harekatı’nın sürdüğü Suriye sınırındaki bazı bölgeleri, 15 gün süreyle ’özel güvenlik bölgesi’ ilan etti. Açıklamada şöyle denildi: "Kilis’in merkez ilçe mülki sınırları içerisinde yer alan Akçabağlar, Demirışık, Doğançay, Tahtalı, Duruca, Beşenli köyü ile Aşağı ve Yamaç mezraları, Hacipoğlu, Süngütepe, Kocabeyli, Saatli, Güneşli, Mağaracık, Çalkaya, Bulamaçlı, Gözkaya, Gülbaba, Çerçili, Hisarköy, Deliosman köylerinde ve kırsalında, ’Zeytin Dalı Harekatı’na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve söz konusu terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatlarının selameti bakımından 20 Ocak Cumartesi günü saat 24.00'ten itibaren 3 Şubat Cumartesi günü saat 17.00ye kadar olmak üzere 15 gün özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir" denildi.

EN BÜYÜK SEVKIYAT YAPILDI

03:17 Akşam saatlerinde harekatın başladığı Afrin'e son dönemlerin en büyük askeri sevkiyatı yapılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden çekilen tank, fırtına obüsü ve topçu bataryalarının da bulunduğu toplam 150 araçlık Afrin'e doğru yola çıktı.

TANKLAR SINIRI GEÇTİ

ZEYTİN Dalı harekâtında görev alacak tanklar, dün gece Kilis’ten Suriye’ye geçti. Çekicilere yüklü tanklar, güvenlik önlemleri arasında Öncüpınar Sınır Kapısı’na geldi. Tankları taşıyan çekiciler, güvenlik önlemleri arasında Suriye’nin Azez İlçesine geçti.

TOP ATIŞLARI GECE DE SÜRDÜ

02.06 TSK unsurları, Afrin'in karşısında, Suriye tarafındaki Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden PYD/PKK hedeflerine yoğun topçu saldırıları düzenliyor. Bu arada PYD/PKK, İdlib gerginliği azaltma bölgesinde ateşkes gözlem noktalarındaki TSK unsurlarını hedef alıyor. Bu nedenle gözlem noktasında konuşlu TSK güçlerinin örgütün saldırılarına karşılık vermek amacıyla top atışları sürüyor. Örgütün Afrin'den Azez'e saldırıları da devam ediyor. Fırat Kalkanı bölgesindeki konuşlu TSK birlikleri de terör örgütüne karşılık veriyor. ÖSO, Esad rejimiyle temas eden alan hariç Afrin bölgesini çevreleyen muhaliflerin kontrolündeki Azez ve İdlib ile Türkiye sınırındaki cephe hatlarına sevkiyatlarını sürdürüyor. PYD/PKK'nın Afrin'deki askeri hastaneyi kapattığı, teröristleri sivil hastanelerde tedavi etmeye hazırlandığı öğrenildi. Örgütün ayrıca kentin doğu ve kuzey mahallelerindeki kontrol noktalarını seyrekleştirdiği, teröristlerin sivil kıyafetlere büründüğü, bazı alanlarda araçlı devriyelerin gezdiği bilgilerine ulaşıldı.

DÜN NELER YAŞANDI?

RUSYA İLE VARILAN MUTABAKAT

Hava harekâtı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya ile varılan mutabakata uygun olarak yapıldı. Türk savaş uçakları, Suriye Hava Sahası’na kısa süreli giriş çıkışlar yaparak PYD hedeflerini bombaladı. Harekâtın başlamasından kısa süre sonra ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, Orgeneral Hulusi Akar’ı, telefonla aradı. Akar mevkidaşlarına operasyonla ilgili bilgi verdi.

İŞGAL NİYETİ YOK

Cumhurbaşkanlığı ve hükümet kaynakları da, Türkiye’nin bölgeyi işgal etme niyeti olmadığını belirterek, “Amaç bölgede istikrarı sağlamak. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Hedef Afrin’in kontrolünün PKK’dan alınması ve ÖSO’nun orada hâkim güç haline getirilmesi” görüşünü bildirdi. TSK’nın hava harekâtından sonra ÖSO güçlerinin de Azez bölgesinden Afrine’e giriş yapmasının planlandığı öğrenildi.

idlib güneyine inildi

KILIÇDAROĞLU’NA BİLGİ

Başbakan Binali Yıldırım harekâtın başlamasından 1 dakika önce Almanya’da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bildirdi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı’nı Almanya’dan döndükten harekâtla ilgili bilgilendirecek.

AKAR: ŞU ANDA BİLE BAZI GAZİLERİMİZ VAR

GENELKURMAY Başkanı Orgenaral Hulisi Akar, Genelkurmay Harekat Merkezi’nde Afrin’deki ‘Zeytin Dalı’ Harekatına ilişkin açıklamada bulundu. Akar şu ifadeleri kullandı: “TSK, hudutlarımızda ve bölgede istikrarı sağlamak maksadıyla Afrin belgesinde PKK, KCK, PYD, DEAŞ mensubu teröristleri etkisiz hale getirmek dost ve kardeş bölge halkının bunların baskı ve zulmünden kurtulmasını sağlamak üzere ‘Zeytin Dalı’ harekatını icra etmeye başlıyoruz.Harekat, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BM Güvenlik Konseyi’nin kararları, Güvenlik Konseyi’nin terörle mücadele konusundaki aldığı terörle mücadeleye yönelik özel kararlar ve BM Sözleşmesi’nin 51. maddesindeki yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde fakat Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olacak şekilde bu faaliyet icra edilecektir.

SİVİL HASSASİYETİ

Harekâtın planlama ve icrasında sadece ama sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, bina, silah, araç gereç vesaire hedef alınacak. Sivil ve masum kişilerin zarar görmemesi için de her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilecektir. Şu anda bile bazı yaralılarımız, gazilerimiz var. Onlara da saygılarımızı, şükranlarımızı sunuyor acil şifalar diliyorum. Bu görevden de alınızın akıyla çıkacağınıza inancım, inancımız tamdır. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”