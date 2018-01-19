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Adnan Oktar'ın programına çıkan kızları anne yurtdışına kaçırdı

İHA
19.01.2018 - 17:13 | Son Güncelleme:

Avusturya'dan gelerek Adnan Oktar'ın televizyon kanalında showlara katılan ve babasının haber alması üzerine reşit olmadığı için dava konusu olan Ş. ve B.´nin anneleri Gülperi Koçak tarafından yurt dışına kaçırıldığı iddia edildi.

Viyana'dan apar topar Türkiye'ye gelen Elvan Koçak kızlarının Adnan Oktar ve ekibinden uzaklaştırılması için hukuki süreç başlatmıştı. Dün akşamüstü İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından bir karar alınmış ve B. K. (17) ve Ş. K (19) velayeti baba Elvan Koçak'a verilmişti. Yanısıra anne Gülperi Koçak ve Adnan Oktar'ın kızlara ve baba Koçak'a 6 ay boyunca yaklaşmama, haklarında hiçbir mecrada konuşmama kararı çıkmıştı.

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Sabah erken saatlerde kızlarını yanına almak için harekete geçen baba Koçak büyük bir şokla karşılaştı. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinden yetkililer anne Gülperi Koçak'ın kızlarıyla birlikte gece saat 01.30'da yurt dışına çıktıklarını söyledi.

Kızlarının kaçırıldığını öğrenen Koçak "Dün akşam çocuklarımın velayetinin bana verildiğini sosyal medyadan öğrendim. Sabah erkenden savcılığa gittim ve İstanbul Anadolu 20. Aile Mahkemesi tarafından 6284 sayılı kanuna göre verilen gerekçeli kararı alıp çocuk büroya gittim. Orada bana verilen haberle şok oldum. Zira eski eşim Gülperi Koçak'ın kızlarımla birlikte gece saat 01.30 da yurt dışına kaçırıldıklarını öğrendim ve yıkıldım. Şimdi ben de yurt dışına çıkıyorum. Avusturya'da yaşıyorum. Türkiye'deki hukuki süreç karara bağlandı. Bundan sonraki gelişmeleri Viyana'dan takip edeceğim." şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

7 Yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Şeyma K.(19) Büşra K.(17) ve Muhammed K(17) ile birlikte Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını bu hafta sonu bir akrabalarının " Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında tv show yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak " Çocuklarımdan Büşra ve ikizi olan Muhammed daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak show yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı oldum." dedi.

 

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Etiketler: kedicikler , Kaçırılma , son dakika
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