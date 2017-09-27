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    ADD Genel Başkanı: Oyumuzu üçe katladık

    AA
    27.09.2017 - 12:56 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 12:56

    Almanya’da Türklerin kurduğu Alman Demokratlar Birliği Partisi (ADD), pazar günü yapılan genel seçimlere sadece Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde (KRV) katılmıştı. Yaklaşık 900 bin Türkiye kökenlinin yaşadığı eyalette 41 bin 178 oy alan partisini başarılı bulan ADD Genel Başkanı Remzi Aru, “Oyumuzun yarısını Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) parti ismimizi anması sayesinde aldık. Bu, bize şunu gösterdi: Türkiye demek ki bizi unutmamış” dedi.

    SADECE Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nde seçimlere girdiklerini anımsatan Remzi Aru, seçim kampanyası döneminde partilerinin ismini andığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a minnettar olduklarını dile getirerek, “Oyumuzun yarısını Sayın Cumhurbaşkanımızın parti ismimizi anması sayesinde aldık. Bu, bize şunu gösterdi: Türkiye demek ki bizi unutmamış. Bizi burada ne kadar köstekleseler de bize oradan güzel destek var. Bu destek bu şekilde devam ettikçe biz emin bir şekilde yolumuza devam edebileceğiz. Çok memnun olduk” dedi.

    ‘DERİN DEVLET BASKI YAPTI’
    Bu genel seçimde daha önceki yerel seçime oranla oy sayısını üçe katladıklarını belirten Remzi Aru, şöyle dedi:
    “Birkaç ay öncesinde eyalet seçimleri bünyesinde aynı seçmen kitlesine hitap etmiştik. Genel seçimde tüm engellemelere rağmen oy pusulasında kısaltmamız yoktu, çoğu kişi bizi bulamadı. Seçim boykotu çağrısında bulunan rakip partiler vardı. Alman derin devletinin engelleri, maliyenin bize yaptıkları konuşuluyor aylardır. Afişlerimizin hepsi polis himayesinde indirildi. Bunlara rağmen oy sayımızı üçe katladık. Hedeflerimize başarılı şekilde gittiğimizi gösteren belirtidir.”

    ‘ŞİMDİKİ HEDEFİMİZ AP’
    Bundan sonraki hedeflerinin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri olduğunu belirten Aru, “Şimdi hedefimiz AP’de 2-3 koltuk kazanabilmek. O başarıyı yakalarsak güzel bir konuşma platformumuz olacak. Burada yaşayan insanlarımızın, soydaşlarımızın hakkını savunmak için güzel bir platform imkanına sahip olabiliriz” diye konuştu.

    Etiketler: ADD , Remzi Aru , Recep Tayyip Erdoğan
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