Adana’da vinç sepetiyle düşerek ölen beş işçi sigortasızmış

İşçilerin iki kişilik vinç sepetine altı altı kişi birden bindirildiği anlaşıldı. İkisi asli üç fail, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Sitesi’nde faaliyet gösteren Erke Gübre çatı onarım işlerini 32 bin TL karşılında Hüda Metal ve İnşaat Şirketi’ne verdi. Hüda Metal da söküm işlemi için Emre Demir Doğrama adlı taşeron şirketle anlaşırken, Özçetin Vinç’den de bir vinç kiraladı.



Onarımın sürdüğü 20 Temmuz’da, çatıya çıkarılmak üzere iki kişilik vinç sepetine altı işçi bindirildi. On metre yüksekliğindeki çatıya yükselen vinç sepeti ağırlığı kaldıramayarak, yere çakıldı. Sepette bulunan 35 yaşındaki Fehmi Kaya ve 17 yaşındaki kuzeni Faruk Kaya, 23 yaşındaki Mustafa Gümüş ile 17 yaşındaki kardeşi Murat Gümüş ve Emrah Aslan can verdi. Emrah Aslan’ın kardeşi Halil Aslan ağır şekilde yaralandı.



Faciadan sonra, işçilerin sigortasız çalıştıdığı anlaşıldı. Hüda Metal’in sahibi Hüda Toktanış, taşeron Emre Demir Doğrama’nın sahibi Abdurrahman Eraşık’ı suçlayarak, “Bana dört-beş işçinin adını vermişti. Ancak çalışmak için getirdiği işçiler farklıydı. Eraşık’a ‘Sigortasız işçi çalıştırma’ demiştim” diye konuştu. Toktanış’ı yalanlayan Eraşık ise, “Bunlar benim işçim değil. Ben söküm işini aldım, on gün önce tamamladım. O gün organize sanayi sitesinde işim olduğu için oradaydım” dedi. Vinç operatörü Uğur Pelik ise işçilerin altı kişi halinde sepete bindiğini görmediğini ileri sürdü.



Bilirkişi raporunda, Eraşık ile Pelik asli, Toktanış ise tali kusurlu sayıldı. Beşi ölmüş, altı işçi ise “Vinç sepeti dar olmasına rağmen iki kişilik sepete altı kişi binmiş olmaları ve tedbirlere uymadıkları” için tali kusurlu kabul edildi. Toktanış, Eraşık ve Pelik “taksirle beş kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan yurt dışına çıkış yasağı konarak serbest bırakıldı. Üç şüpheliye imza şartı konmadı. Adana Barosu Yönetim Kurulu üyesi Nevzat Elçi, işçilerin sigortasız çalıştırılmasının ağır bir suç, iki kişilik sepete altı kişi halinde binilmesinin de büyük ihmal olduğunu vurguladı.