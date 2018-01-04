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    Adana Valiliği'nden flaş uyarı! 'Çocuklarınızı erken alın'

    DHA
    04.01.2018 - 15:47 | Son Güncelleme:

    Adana Valiliği'nin talimatıyla sabah saatlerinden itibaren devam eden yağışın sele dönme riski göz önüne alınarak okulların yöneticileri velileri arayarak çocuklarını erken almalarını istedi.

    Adana Valiliği’nin talimatıyla bu sabahtan itibaren devam eden şiddetli yağmur nedeniyle merkez Seyhan, Yüreğir, Sarıçam ve Çukurova ilçelerindeki okullarda son 2 ders tatil edildi.

    Valilikten yapılan açıklama şöyle: “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan anlık hava durumu raporuna göre ilimizde yoğun yağış görülmekte olup okullarımızda eğitim öğretim gören öğrencilerimizin olumsuz yönde etkilenebileceği düşünüldüğünden ilimiz 4 merkez ilçede ikili eğitim yapan tüm okullarda  bugün yapılması gereken son iki ders saatinin tatil edilmesi uygun görülmüştür.”

     

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    Etiketler: Sel , Valilik , OKUL , Son dakika
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