Açık ortaokul ve açık lise kayıtları uzatıldı

MİLLİ Eğitim Bakanlığının (MEB) Anadolu Üniversitesi (AÜ) iş birliğiyle Avrupa ülkelerinde yürüttüğü programların Almanya’daki bazı eyaletlerin yaz tatilinin yeni sona ermesi ve öğrenci adaylarından yoğun istek gelmesi üzerine uzatıldığı belirtildi.

AÜ Batı Avrupa Büro Yöneticisi Dr. Atilla Doğan, “Açık Öğretim Lisesi ve İkinci Üniversite başta olmak üzere yükseköğretim programlarımıza kayıt başvuruları internet üzerinden çevrimiçi olarak kabul edilmektedir. Gerekli açıklamalar ve kayıt bağlantısı www.anadolu-uni.de sayfamızda yer almaktadır. Kayıt başvuruları 25 Eylül 2017, Orta Avrupa saatiyle 16.30’dan sonra kapatılacaktır” dedi.

ATAŞE: BU FIRSATTAN HERKES YARARLANSIN

Köln Başkonsolosluğu, Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gençer ise Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın eğitimlerini tamamlamalarının önemine vurgu yaparak, şunları söyledi:

“Gerek ortaokul, gerekse lise eğitimini yarıda bırakmış ya da hiç başlamaya fırsat bulamayan vatandaşlarımıza ve Türkçe bilen herkese yönelik bakanlığımız tarafından sunulan bu fırsattan yararlanılmasını öneriyorum. Bakanlığımızın Anadolu Üniversitesi iş birliğinde Batı Avrupa ülkelerinde sunduğu ortaokul ve lise bitirme imkanlarından yararlananlar, diledikleri takdirde Türk yükseköğretim sisteminde üniversite öğrencisi olabilecekleri gibi, Türkiye üniversitelerinden alacakları öğrenci ya da mezuniyet belgeleri ile bulundukları ülkelerdeki üniversitelere kayıt yaptırma imkanı elde edebilecektir. Herkesi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum.”

Öğrenci adaylarının lise@anadolu-uni.de e-posta adresine yazarak, kayıt başvuru klavuzu ve formu isteyebilecekleri de bildirildi.