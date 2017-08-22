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    Açık Lise kayıtları başladı… AÖL kayıtları nasıl yapılır?

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 15:12Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 15:12

    TEOG yerleştirme sonuçları ardından açık lise kayıtlarının detayları da belli oldu. Lise eğitimlerini dışarıdan sürdürecek olan öğrencileri ilgilendiren AÖL kayıtları, 15 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Öte yandan bir üst sınıfa geçen açıköğretimliler de kayıt yenileme işlemini aynı tarihler arasında gerçekleştirecek. Peki AÖL kayıtları nasıl yapılır?

    AÖL  kayıt işlemleri başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi sayfası üzerinden yapılan duyuruya göre, 21 Ağustos Pazartesi günü başlayan 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı AÖL birinci dönem kayıtları 15 Eylül’e kadar devam edecek. 

    AÖL KAYIT TAKVİMİ

    Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem İlk Kayıt Başvuruları 21 Ağustos – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında, Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli İlk Kayıt Başvuruları 18 Eylül– 22 Eylül 2017 tarihleri arasında İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden yapılacak. 

    Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Kayıt Yenileme Başvuruları  21 Ağustos – 15 Eylül 2017 tarihleri arasında Açık Öğretim Lisesi 2017 – 2018 Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Mazeretli Kayıt Yenileme Başvuruları 18 Eylül – 22 Eylül 2017 tarihleri arasında İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinde yapılacak. 

    AÖL KAYITLARI İÇİN NEREYE BAŞVURULACAK?

    AÖL başvuruları, İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri tarafından yapılacak. 

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ KAYIT İŞLEMLERİ

    Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrencilerden, 18 yaşını doldurmamış olanların velileri ile birlikte, 18 yaşını doldurmuş olanların ise zorunlu durumlar dışında bizzat kendilerinin Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurması gerekmektedir.  Açık Öğretim Lisesine kayıtlarda yaş sınırlaması bulunmamaktadır. 

    AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE KİMLER BAŞVURABİLİR? 

    a) İlköğretim okulu/ortaokul mezunu olanlar, b) Lise ve meslek liselerinden ayrılanlar, c) Yurt dışında öğrenim görmüş olup, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Yurt Dışındaki Eğitim Müşavirliği/Eğitim Ataşeliklerinden, yukarıdaki (a) ve (b) maddelerindeki şartlardan birini taşıyan Denklik Belgesi almış olanlar. başvurabilir. 

    İLK KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAK

    a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden; İlköğretimi tamamlayanlar ile liselerin ara sınıflarından ayrılanlardan,  Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,  T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir. Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).  

    b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrenciler İçin; 

    İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;

     T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıp Örneğinin aslı), istenir.

    Orta Öğretim Ara Sınıflarından Ayrılan Öğrencilerden;

     T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge, Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş 4,5x6 cm. ebadında bir adet renkli vesikalık fotoğraf, Tasdikname/tasdikname kayıp belgesinin ve ekinde okuduğu tüm sınıflara ait not döküm çizelgesinin aslı,  T.C Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav bedelinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı, istenir.

     

    Etiketler: aöl , aöl kayıtları , aöl kayıt yenileme
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