Acele edin ki küçük Neva’yı yaşatalım

KIZLARINDA değişiklikler görünce şüpheye düştüklerini ve doktora götürdüklerini belirten Yelda Güzey, “Birden bire geceleri ‘Ağrım var’ diyerek ağlamaya başladı. Yanında olduğumuz halde ‘Anne, baba’ diye seslendi. Bazen kolları, bazen bacakları ya da çenesinin ağrıdığını söylüyordu. Dört hafta boyunca sürekli doktora gittik ve bize büyüyor diye kemiklerinin ağrıyabileceğini ya da enfeksiyon kaptığını veya çocuk romatizması olabileceğini söylediler. Aradan dört hafta geçtikten sonra doktor, kızımızın ağzını ve gözlerini kontrol etti. Bir şeylerin ters gittiğini anlayıp kan testi yaptırdı ve sonuçlarda maalesef lösemi olduğu ortaya çıktı” dedi.

Yelda Güzey kendisinin MS rahatsızlığı bulunduğunu bu nedenle ilik nakli imkanı olmadığını vurguladı.

HENÜZ SONUÇ ALAMADILAR

Baba Murat Cemil Güzey de Türkiye kökenlilere ilik nakli konusunda sosyal medyadan sesini duyurmaya çalışıyor. Aile, yapılan taramada kızlarına uygun ilik bulunamayınca, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı. Henüz istedikleri sonucu elde edemediklerini belirten Güzey, şöyle dedi:

“Halkımız maalesef ilik nakli konusunda yeterince bilgiye sahip değil. Almanya’da yaşayanların, www.dkms.de adresi üzerinden kayıtlarını yaptırarak kendilerine gönderilecek pakette bulunan kılavuza göre iki tane pamuklu çubukla alınan tükürük örneğini DKMS’ye göndermeleri gerekiyor. Türkiye’de ise Kızılay kök hücre bağış noktalarından ücretsiz başvuruda bulunabilirler. İlik denildiği zaman genetik ikiz aranıyor. Bu da milyonda bir olan bir şey. Türk kökenli biri için ilik aranıyorsa yine Türk kökenli ya da aynı coğrafyadan gelen ilik örneklerinin diğer ülkelerin iliklerine göre uyma ihtimali daha yüksek.”

İŞLEMLER ÇOK BASİT

Kayıt yaptırmanın kolay olduğunu fakat genetik örneğin uygunluğunu test etmenin 4-6 hafta sürdüğünü belirten baba Güzey, “Hayat kurtarmak çok önemli. Bu yüzden acele etmeliyiz. Çok basit bir işlemle bunu yapabiliriz. Halkımız bu konuda lütfen pasif kalmasın” dedi.