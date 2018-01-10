Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>AB'ye 2008'de başvurdu... Üyeliği çok yakın!

    AB'ye 2008'de başvurdu... Üyeliği çok yakın!

    PODGORİCA(AA)
    10.01.2018 - 19:29 | Son Güncelleme:

    Karadağ'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 62'si Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği destekliyor.

    Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CEDEM) tarafından ülke genelinde yapılan araştırmanın sonuçları, başkent Podgorica'da düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna duyuruldu.

    Araştırmada, Karadağ vatandaşlarının AB üyeliğine desteğinin son 6 ayda yüzde 6 artarak yüzde 62,2 seviyesine çıktığı ifade edildi. Araştırmaya katılanların yüzde 21,4'ünün AB üyeliğine karşı çıktığı belirtilirken, yüzde 16,4'lük kısmın ise görüş belirtmediği kaydedildi.

    2010'DA ADAY ÜLKE

    Kamuoyu araştırmasında katılımcılara ayrıca, bu yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarıyla ilgili soru da yöneltildi. Katılımcıların yüzde 39,7'si eski başbakan Milo Djukanovic'i cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini kaydederken, Demokratların lideri Aleksa Becic ise katılımcıların yüzde 30'unun desteğini aldı.

    Sırbistan'dan 2006'da ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ, 2008'de AB üyeliği için başvurdu. "Aday ülke" statüsünü 2010'da alan Karadağ,
    2012'de katılım müzakerelerine resmen başladı.

    Katılım müzakerelerinde 33 faslın 30'unu açan Karadağ, AB üyeliğine en yakın ülke olarak gösteriliyor. 

    Etiketler: destek
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri