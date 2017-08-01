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    Abdullah Gül'den Mehmet Görmez açıklaması

    Hürriyet Haber
    01 Ağustos 2017 - 23:17Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 23:23

    11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görevden ayrılan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile ilgili Twitter'dan açıklama yaptı.

    Gül açıklamasında şunları yazdı:

    "Cumhurbaşkanlığı dönemimde Diyanet İşleri Başkanı olan değerli Mehmet Görmez ilminin yanında mümtaz şahsiyeti ve samimiyetiyle de örnek bir din adamıdır. Çalışmalarını hep takdir ettim. Bundan sonra da ilmiyle ufuk aydınlatacağına inanıyorum."

    DAVUTOĞLU DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

    Öte yandan AK Parti Konya Milletvekili Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrılmasıyla ilgili yazılı bir açıklama yapmıştı.

    Davutoğlu da açıklamasında "Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık dönemlerimde kendisinin dinimizin izzetine, milletimizin vakarına ve devletimizin itibarına yakışan bir tavır içinde görevini yürüttüğünü de her daim müşahede ettim" demişti.

    Ahmet Davutoğlundan Mehmet Görmez açıklamasıAhmet Davutoğlu'ndan Mehmet Görmez açıklaması

    Etiketler: abdullah gül , mehmet görmez , açıklama
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