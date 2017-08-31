MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>AB’de Polonya rahatsızlığı

    AB’de Polonya rahatsızlığı

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    31.08.2017 - 22:10 | Son Güncelleme: 31.08.2017 - 22:10

    AVRUPA Birliği (AB), Brüksel açısından tartışmalı olan ve paylaşılan ortak ilke ve değerlere aykırı bulunan yargı reformları konusunda geri adım atmamakta ısrarlı olan Polonya ile başa çıkamıyor.

    Varşova, Brüksel’in son uyarılarını da görmezden gelerek AB’nin talep ettiği değişiklikleri yapmayı reddetti. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, hukukun üstünlüğü açısından ‘sistemik tehdit’ olarak görülen yargı reformları konusunda Polonya’nın verdiği yanıtın, komisyon tarafından gündeme getirilen endişeleri giderme açısından herhangi bir somut öneri içermediğini söyledi. Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Timmermans, “Komisyonun bir sonraki adımının ne olacağını bugün söyleyemem, bunu tartışmamız lazım” dedi. AB, yargı bağımsızlığını daha da kısıtlayacak reformların hayata geçirilmesi halinde Polonya’nın oy hakkının askıya alınması sonucunu doğuracak 7’nci maddeyi aktive edebilir.

    Etiketler: gazetehaberleri , Polonya , AB
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri