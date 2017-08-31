AB’de Polonya rahatsızlığı

Varşova, Brüksel’in son uyarılarını da görmezden gelerek AB’nin talep ettiği değişiklikleri yapmayı reddetti. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, hukukun üstünlüğü açısından ‘sistemik tehdit’ olarak görülen yargı reformları konusunda Polonya’nın verdiği yanıtın, komisyon tarafından gündeme getirilen endişeleri giderme açısından herhangi bir somut öneri içermediğini söyledi. Avrupa Parlamentosu’nda konuşan Timmermans, “Komisyonun bir sonraki adımının ne olacağını bugün söyleyemem, bunu tartışmamız lazım” dedi. AB, yargı bağımsızlığını daha da kısıtlayacak reformların hayata geçirilmesi halinde Polonya’nın oy hakkının askıya alınması sonucunu doğuracak 7’nci maddeyi aktive edebilir.