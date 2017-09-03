MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>ABD'den Kuzey Kore'ye: Büyük bir askeri cevabı olur

    ABD'den Kuzey Kore'ye: Büyük bir askeri cevabı olur

    Hürriyet Haber
    03.09.2017 - 23:20 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 23:38

    ABD Savunma Bakanı James Mattis, Kuzey Kore'den ABD ve müttefiklerine yönelik gelecek herhangi bir tehdidin çok büyük bir askeri cevabı olacağını söyledi. 

    Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin ardından, ABD Başkanı Trump askeri yetkililerle bir araya geldi. Kritik toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis bir açıklama yaptı. Mattis, 'Kuzey Kore tehditlere devam ederse, karşılık vereceğiz. Çok sayıda askeri seçeneğimiz var. Başkanı bilgilendirdik' dedi.

    Beyaz Saray'daki kritik toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore'ye yönelik askeri operasyonun sinyallerini verdi.

    'ÇOK SAYIDA ASKERİ SEÇENEĞİMİZ BULUNUYOR'

    Mattis "Kuzey Kore, tehditlere devam ederse, masada çok sayıda askeri seçeneğimiz bulunuyor. Başkan Trump'ı bu konuda bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Trump saatler önce, kritik bir toplantıya imza atacaklarını açıklamıştı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore ile işbirliği yapan ülkelerle ticareti durdurmayı düşünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

     AB KUZEY KORE'YE KARŞI YAPTIRIMLARIN ARTIRILMASINI İSTİYOR

    Öte yandan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk da Kuzey Kore'nin son nükleer denemesinin ardından AB'nin bu ülkeye yönelik yaptırımları artırmaya hazır olduğunu açıkladı.

    Tusk, yaptığı yazılı açıklamada, Kuzey Kore'nin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.
    Uluslararası toplumun hızlı ve kararlı şekilde birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade eden Donald Tusk, "AB, Kuzey Kore'ye karşı yaptırım politikasını sertleştirmeye hazır. Kuzey Kore yönetimini, nükleer programlarına ilişkin diyaloğu tekrar başlatmaya çağırıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    BMGK'ya da Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları artırma çağrısı yapan Tusk, BM'nin, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması için daha kararlı tavır sergilemesi gerektiğini vurguladı.

    Kuzey Kore'nin faaliyetlerinin "çok riskli ve ağır sonuçları olabileceğine" işaret eden AB Konseyi Başkanı Tusk, Pyongyang yönetiminin tüm kitle imha silahlarını, geri dönüşü olmayacak ve teyit edilebilir şekilde yok etmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Kuzey Koreli yetkililer, yeni geliştirdikleri kıtalararası balistik füzeye yüklenebilecek bir hidrojen bombasını denediklerini açıklamıştı.

    Deneme sonucu bölgede sabah saatlerinde sarsıntı meydana gelmişti. Kuzey Kore basınındaki haberlerde denemenin, Devlet Başkanı Kim Jong-un'un emriyle yapıldığı ve başarılı olduğu duyurulmuştu.  

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: abd , kuzey kore , gerilim
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri