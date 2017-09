ABD'den Kuzey Kore'ye: Büyük bir askeri cevabı olur

Kuzey Kore'nin hidrojen bombası denemesinin ardından, ABD Başkanı Trump askeri yetkililerle bir araya geldi. Kritik toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis bir açıklama yaptı. Mattis, 'Kuzey Kore tehditlere devam ederse, karşılık vereceğiz. Çok sayıda askeri seçeneğimiz var. Başkanı bilgilendirdik' dedi.

Beyaz Saray'daki kritik toplantının ardından ABD Savunma Bakanı Mattis, Kuzey Kore'ye yönelik askeri operasyonun sinyallerini verdi.

'ÇOK SAYIDA ASKERİ SEÇENEĞİMİZ BULUNUYOR'

Mattis "Kuzey Kore, tehditlere devam ederse, masada çok sayıda askeri seçeneğimiz bulunuyor. Başkan Trump'ı bu konuda bilgilendirdik" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump saatler önce, kritik bir toplantıya imza atacaklarını açıklamıştı. Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore ile işbirliği yapan ülkelerle ticareti durdurmayı düşünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

The United States is considering, in addition to other options, stopping all trade with any country doing business with North Korea.