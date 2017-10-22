ABD'den Irak çağrısı: Başta İranlı savaşçılar...

Suudi Arabisan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson, başkent Riyad'ta bir araya geldi. Görüşmenin ardından Tillerson ile Cubeyr, Kral Selman Askeri Hava Üssü'nde basın toplantısı düzenledi.

Tillerson, Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi'nin bugün Riyad'taki ilk toplantısına davet edildiği için mevkidaşına teşekkür etti.

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadelede sona doğru gelindiği için başta İranlı savaşçılar olmak üzere tüm yabancı savaşçıların ülkelerine dönmesi gerektiğini belirten Tillerson, DEAŞ'tan alınarak özgürleştirilen bölgelerin kontrol altına alınması, komşularının yardımı ile Irak halkının tekrar ayağa kalkmasına fırsat verilmesi gerektiğini söyledi.

Rex Tillerson, Riyad'a 3'üncü kez geldiğine dikkati çekerek, bu sıklıktaki ziyaretlerinin, bölge güvenliği ve istikrarına verdikleri önemin bir kanıtı olduğunu kaydetti.

"KOORDİNASYON KONSEYİ'NİN OLUŞMASI ÇOK ÖNEMLİ BİR ADIM"

Irak ve Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi'ne işaret eden Tillerson, "Irak ve Suudi Arabistan arasında bu gibi ilişkilerin tekrar başlaması ve Koordinasyon Konseyi'nin oluşması çok önemli bir adım. Bu, bölge güvenliği ile Irak'ın geleceğini çok olumlu şekilde etkileyecektir." diye konuştu.

Tillerson, kendi ayakları üzerine durmak isteyenlerin, ekonomik alanda vatandaşlarının taleplerini karşılamaları gerektiğini belirterek, bu nedenle bu tür adımların Irak'ın geleceği için çok önemli olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan ile Irak arasındaki bu işbirliğini "tarihi" olarak nitelendiren Tillerson konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu tarihi adımların atılması, geçen yüzyılda kesintiye uğrayan Irak ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin tekrar oluşturulması, tüm farklı mezhep ve unsurlarına rağmen Irak'ın Arap komşuları ile iyi ilişkiler geliştirmesine neden olacaktır. Irak ile yürütürülen işbirliği alanları Irak halkının yanı sıra Suudi Arabistan için de çok önemlidir. Özellikle Suudi Arabistan'ın 2030 hedeflerine ulaşması noktasında kendisine çok destek verecektir."

Tillerson, ülkesinin, ekonomik açıdan kendine yeterli hale gelmesi için Irak'a yardım ettiğini ifade ederek, "Irak kendi ayakları üzerine durmaya başladığı zaman İran gibi dışarıdan ülkeyi kontrol etmeye çalışan ülkelerden kurtulmuş olacaktır." diye konuştu.

Ülkesinin halihazırda terör örgütü DAEŞ ile mücadele ettiğini ve tek tek kentleri kurtardığını dile getiren Tillerson, "Kurtarılan bölgelerde Irak hükümetinin yeniden gücü ele geçirmesi ve yaşanabilir hale getirmesi, Arap ülkeleri ile gerçekleştirdiği bu gibi işbirlikleriyle mümkün olacaktır. Bu girişimler de Irak'ın Arap ülkeleri ile diyalog ve işbirliğini artıracaktır." dedi.

TRUMP'IN YENİ İRAN SİYASETİ

Konuşmasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı yeni İran siyasetine de değinen Tillerson, bu konuda Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüştüğünü aktardı.

Tillerson, Kral Selman'ın, Trump'ın İran'a yönelik yeni siyaset stratejisini güçlü bir şekilde desteklediğini belirterek, İran ve Devrim Muhafızlarının bölge güvenliğini tehlikeye düşüren eylemlerinin engellenmesi için diğer ülkelerin de ABD'nin İran'a yönelik yeni siyasetini destekleyeceklerini düşündüğünü dile getirdi.

"İŞBİRLİĞİMİZİN GÜÇLENEREK DEVAM ETMESİNİ ARZULUYORUZ"

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ise ABD ile geçmişten gelen güçlü ilişkilerinin olduğunu, bunu geliştirerek devam ettirmek

istediklerini belirterek, "ABD ile geçen dönemlerde pek çok alanda güçlü işbirliğimiz oldu. İşbirliğimizin güçlenerek devam etmesini arzuluyoruz." dedi.

Tillerson'un ziyareti sırasındaki görüşmelerinde pek çok meseleyi ele aldıklarını ifade eden Cubeyr, "Orta Doğu'daki barış süreci, Suriye'deki son durum, bölgeye yönelik İran tehdidi, Yemen'deki gelişmeler ve Katar ile yaşanan kriz gibi pek çok konuda görüştük. Suriye ve Irak başta olmak üzere tüm bölgede terörle ve aşırılıkla mücadele konularını görüştük. Bu konuların bir çoğunda iki ülkenin ortak görüşe sahip olduğu bir kere daha ortaya çıktı." diye konuştu.

Cubeyr, ABD'li mevkidaşı ile Kuzey Kore konusunu da görüştüklerini dile getirerek, "Suudi Arabistan, G20 ülkelerinin talebi olan Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması ilkesini benimsemekte ve desteklemektedir. Kuzey Kore tarafından krizi tırmandıracak herhangi bir adım çözümü desteklemeyecek, daha fazla tırmandıracak." ifadesini kullandı.

İki ülke arasında kurulan Suudi Arabistan-Irak Koordinasyon Konseyi'nin ilk toplantısı, bugün Suudi Arabistan Kralı Selman, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın katılımıyla Riyad'taki Yemame Sarayı'nda gerçekleştirilmişti.