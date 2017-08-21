ABD'den flaş Rusya kararı! Askıya alıyorlar

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği, 23 Ağustos'tan itibaren Rusya genelinde turizm, geçici süreli çalışma, eğitim ve değişim programları gibi amaçlar için ABD’ye geçici süreli ziyaret amacıyla verilen göçmen olmayan vizeleri askıya alacağını duyurdu.

ABD'DEN RUSYA'NIN KARARINA MİSİLLEME

Kararın Rusya'nın ABD'li diplomatların sayısının azaltılması talebi nedeniyle alındığı belirtildi.

1 Eylül'de Moskova'da yeniden vize operasyonlarına başlanacağı ancak Rusya'nın diğer şehirlerinde vize operasyonlarının süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

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