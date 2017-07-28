ABD: Gazetecilerin keyfi tutuklandığına inanıyoruz

Nauert, Washington yönetiminin söz konusu gazetecilerin Türk hükümeti tarafından olağanüstü hal çerçevesinde keyfi olarak tutuklandığı görüşünde olduğunu açıkladı. Ankara’ya Cumhuriyet davası ve benzeri davalarda “İfade özgürlüğüne saygı ve adil yargılama garantisi bekliyoruz” mesajı gönderen Nauert, Türk hükümetinin gazetecileri serbest bırakmasını beklediklerini vurguladı.

Günlük basın brifinginde Cumhuriyet Gazetesi davasına ilişkin soruları yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Nauert, sözlerine “ABD, Türkiye’de devam eden geniş çaplı tutuklama ve gözaltılardan ciddi kaygı duyuyor. Hükümeti bu konuda birçok kez eleştirdik” diye başladı. Nauert şu ifadeleri kullandı: “Türk hükümetinden ifade özgürlüklerine saygı, adil ve bağımsız yargılama garantisinin yanı sıra hükümetin olağanüstü hal yönetimi altında keyfi olarak tutuklandığına inandığımız gazetecileri serbest bırakmasını bekliyoruz.”

Cumhuriyet davasını yakından takip ettiklerini vurgulayan Nauert, perşembe günü ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ile telefonda bu konuyu görüştüğünü anlattı. Bass’ın da daha önce Cumhuriyet Gazetesi’ni ziyaret etmiş olduğunu hatırlatan Sözcü, bu ziyaretin ABD’nin hem Cumhuriyet yönetici ve yazarlarına verdiği desteğin hem de Türkiye’deki basın özgürlüklerine ilişkin kaygının açık bir göstergesi olduğunu belirtti.