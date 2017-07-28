Abant'ta sefa süren hırsızları yıllık izindeki polisin dikkati yakalattı

İstanbul Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer’in de aralarında bulunduğu semtlerde 27 evden hırsızlık olayına karışan çete Orhan G, kardeşi Vedat G. ve Eren A’dan oluşuyordu. Orhan ve Vedat G’nin haklarında hırsızlık suçundan hapis cezaları verilmişti. Eren A’nın da değişik suçlardan emniyette kaydı vardı. Polis uzun süredir çetenin peşindeydi. Sürekli adres ve telefon değiştiren çetenin izi sürülürken, çeteyle ilgili bilgi hiç ummadıkları bir yerden geldi.

5 YILDIZLI OTELDE OPERASYON YAPILDI

Abant’ta otelde tatil yapan Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli bir polise otelde kalan bazı simalar tanıdık geldi. Çete üyesi 3 kişi aileleriyle birlikte tatil yapıyordu. Polis memuru bu dosya üzerinde de çalışmıştı. Hemen İstanbul’daki Hırsızlık Büro Amirliği’ndeki üstlerine durumu bildirdi. İstanbul’dan kısa sürede bir ekip otele gönderildi. Bolu, Abant’ta 5 yıldızlı bir otelde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda polisi 3 yıldır peşlerinde koşturan 3 hırsız, aileleri ve dadıları ile birlikte tatil yaparken yakalandı. Otele kayıt yaptırırken sahte kimlik kullandıkları öğrenilen, şüpheliller Orhan G.(23), Vedat G.(32) ve Eren A.(29) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

Poliste yapılan sorgularında şüphelilerin özellikle Boğaz bölgesinde bulunan lüks villa ve evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin geçtiğimiz mart ayında Üsküdar’da inşaat işleriyle uğraşan bir iş adamının evinden içinde 800 bin dolar bulunan Kasanın çalınması olayının da failleri olduğu tespit edildi. Polis şüphelilerle ilgili 27 ayrı ev hırsızlığı ile 4 ayrı oto hırsızlığı suçlarından işlem yaptı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtlarının bulunduğu ayrıca kesinleşmiş hapis cezası aldıkları öğrenildi.

KULLANDIKLARI 400 BİN LİRALIK LÜKS ARACA EL KONDU

Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin kullandığı ve piyasa değeri 400 bin lira olan son model lüks otomobilin çalıntı olmadığını tespit etti. Şüphelilerin bir arkadaşının üzerine olan otomobile hırsızlık parasıyla alındığı değerlendirilerek el kondu.