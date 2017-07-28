MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Abant'ta sefa süren hırsızları yıllık izindeki polisin dikkati yakalattı

    Abant'ta sefa süren hırsızları yıllık izindeki polisin dikkati yakalattı

    Çetin AYDIN/İSTANBUL-Ali AKSOYER /DHA)
    28 Temmuz 2017 - 10:17Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 12:27

    İstanbul’da çaldıkları para ve lüks araçla Bolu Abant’ta 5 yıldızlı otelde aileleriyle birlikte tatil yaparken yakalanan 3 hırsızın, tatil için otelde bulunan Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli polisin hırsızları farketmesi üzerine yakalandıkları ortaya çıktı.  3 yıldır polisin peşinde olduğu çetenin son olarak Üsküdar’da bir işadamının evinden 800 bin dolarlık hırsızlık yaptığı belirlendi.27 ayrı ’hırsızlık’ olayına karıştıkları belirlenen çetenin, tatilde kullandığı lüks otomobile de el konuldu.

    İstanbul Beşiktaş, Üsküdar ve Sarıyer’in de aralarında bulunduğu semtlerde 27 evden hırsızlık olayına karışan çete Orhan G, kardeşi Vedat G. ve Eren A’dan oluşuyordu. Orhan ve Vedat G’nin haklarında hırsızlık suçundan hapis cezaları verilmişti. Eren A’nın da değişik suçlardan emniyette kaydı vardı. Polis uzun süredir çetenin peşindeydi. Sürekli adres ve telefon değiştiren çetenin izi sürülürken, çeteyle ilgili bilgi hiç ummadıkları bir yerden geldi.

    Abantta sefa süren hırsızları yıllık izindeki polisin dikkati yakalattı

    5 YILDIZLI OTELDE OPERASYON YAPILDI

    Abant’ta otelde tatil yapan Hırsızlık Büro Amirliği’nde görevli bir polise otelde kalan bazı simalar tanıdık geldi. Çete üyesi 3 kişi aileleriyle birlikte tatil yapıyordu. Polis memuru bu dosya üzerinde de çalışmıştı. Hemen İstanbul’daki Hırsızlık Büro Amirliği’ndeki üstlerine durumu bildirdi. İstanbul’dan kısa sürede bir ekip otele gönderildi. Bolu, Abant’ta 5 yıldızlı bir otelde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda polisi 3 yıldır peşlerinde koşturan 3 hırsız, aileleri ve dadıları ile birlikte tatil yaparken yakalandı. Otele kayıt yaptırırken sahte kimlik kullandıkları öğrenilen, şüpheliller Orhan G.(23), Vedat G.(32) ve Eren A.(29) İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. Zanlılar adliyeye sevk edildi.

    Poliste yapılan sorgularında şüphelilerin özellikle Boğaz bölgesinde bulunan lüks villa ve evlere girerek hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin geçtiğimiz mart ayında Üsküdar’da inşaat işleriyle uğraşan bir iş adamının evinden içinde 800 bin dolar bulunan Kasanın çalınması olayının da failleri olduğu tespit edildi. Polis şüphelilerle ilgili 27 ayrı ev hırsızlığı ile 4 ayrı oto hırsızlığı suçlarından işlem yaptı. Şüphelilerin daha önceden de hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtlarının bulunduğu ayrıca kesinleşmiş hapis cezası aldıkları öğrenildi.

    KULLANDIKLARI 400 BİN LİRALIK LÜKS ARACA EL KONDU

    Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin kullandığı ve piyasa değeri 400 bin lira olan son model lüks otomobilin çalıntı olmadığını tespit etti. Şüphelilerin bir arkadaşının üzerine olan otomobile hırsızlık parasıyla alındığı değerlendirilerek el kondu.

    Abantta sefa süren hırsızları yıllık izindeki polisin dikkati yakalattı

    Etiketler: abant , polis , hırsız
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri