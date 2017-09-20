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    AB: Referandum tek taraflı eylem

    Güven ÖZALP / BRÜKSEL
    20.09.2017 - 10:54 | Son Güncelleme: 20.09.2017 - 10:54

    KUZEY Irak’ta 25 Eylül’de yapılacağı ilan edilen bağımsızlık referandumu Avrupa Birliği’ni de rahatsız ediyor. Referandumu tek taraflı adım olarak gören AB, Erbil’e yönelik olarak, “bu adımdan kaçınılması gerektiği” mesajı verdi.

    AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini konuya ilişkin yazılı açıklamasında, AB’nin Irak’ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik “sarsılmaz desteğini” yinelerken, “Önerilen referandum gibi tek taraflı eylemler amaca zararlı ve bundan kaçınılması gerekiyor” ifadelerini kullandı. 

    Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’yle Irak Hükümeti arasında çözülmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizen Mogherini, çözüme barışçıl ve yapıcı diyalog aracılığıyla ulaşılmasının gereği üzerinde durdu. Tarafların üzerinde anlaşacağı çözümün, Irak Anayasası’nın maddelerinin tam uygulanması temelinde olması gerektiği de Mogherini’nin vurguları arasında yer aldı.

    Birleşmiş Milletler’in diyaloğu kolaylaştırma amaçlı inisiyatifini memnuniyetle karşılayan Mogherini, talep edilmesi halinde bu tür bir sürece destek sunmaya hazır olduklarını belirtti.

    Etiketler: Kuzey Irak , Irak , Federica Mogherini
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