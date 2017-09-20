AB: Referandum tek taraflı eylem

AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini konuya ilişkin yazılı açıklamasında, AB’nin Irak’ın birliğine, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik “sarsılmaz desteğini” yinelerken, “Önerilen referandum gibi tek taraflı eylemler amaca zararlı ve bundan kaçınılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’yle Irak Hükümeti arasında çözülmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizen Mogherini, çözüme barışçıl ve yapıcı diyalog aracılığıyla ulaşılmasının gereği üzerinde durdu. Tarafların üzerinde anlaşacağı çözümün, Irak Anayasası’nın maddelerinin tam uygulanması temelinde olması gerektiği de Mogherini’nin vurguları arasında yer aldı.

Birleşmiş Milletler’in diyaloğu kolaylaştırma amaçlı inisiyatifini memnuniyetle karşılayan Mogherini, talep edilmesi halinde bu tür bir sürece destek sunmaya hazır olduklarını belirtti.